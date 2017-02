Padín asegura que la bajada del agua «está garantizada» por su pacto con el alcalde

«La bajada del agua está garantizada por la intervención de Ciudadanos». Así lo asegura el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, que hoy está convocado a participar en la reunión de la mesa de trabajo municipal que tiene previsto revisar la estructura tarifaria de ese servicio público.

POSTURAS ENFRENTADAS Equipo de gobierno. Defiende una bajada del 10% de las tarifas de agua, aplicada por criterio de habitantes en un domicilio. Hidrogea. Propone una bajada cercana al 7%, por domicilio. El acuerdo. Padín hizo firmar a López su compromiso a bajar el agua y a aceptar la oferta de Hidrogea en caso de que los letrados municipales vean riesgo de pleito que impida una rebaja.

En dicha reunión se abordará la propuesta del alcalde y concejal de Infraestructuras, José López, de reducir un 10% los costes del agua que aparecen en el recibo bimestral de todos los hogares. En realidad se trataría de un 6% del montante total de la factura porque quedan fuera de ese descuento el canon de saneamiento que cobra la Comunidad Autónoma, la tasa de recogida de basuras y los impuestos. La propuesta del alcalde no está respaldada por la empresa concesionaria, Hidrogea, que presentó hace un año una propia para bajarla cerca de un 7% aunque utilizando otro sistema de cómputo que considera más rápido, exacto y sencillo que el de López.

Ante la falta de acuerdo y la posibilidad de que Hidrogea lleve este asunto a los tribunales, Padín insistió a 'La Verdad' que el acuerdo que hizo firmar la semana pasada a López, a cambio de su voto favorable a los presupuestos municipales, resuelve el entuerto: si hoy no hay trato e Hidrogea recurre a los tribunales, «en el documento está puesto muy claro que se tendrá que aplicar la propuesta de la empresa concesionaria», aseguró el concejal de Ciudadanos.

Padín descartó el riesgo de que el equipo de gobierno municipal se enroque en este asunto y de que su conflicto con Hidrogea acabe en los juzgados, aplazando la bajada y con una alta posibilidad de tener que asumir más adelante el pago de una indemnización millonaria.

El TSJ vuelve a avalar el precio

«Si no cumple, se lo diremos, y nosotros tomaremos otras medidas», avisó el concejal de C's a López. En concreto, aludió al bloqueo de la negociación con MC y PSOE para ejecutar su proyecto de presupuestos municipales para este año.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha rechazado, por tercera vez, un recurso contra la autorización de las tras del servicio de agua potable en Cartagena para el año 2012 aprobadas por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Comunidad Autónoma. La propuesta partió del Ayuntamiento, que entonces tenía como edil de Infraestructuras a Francisco Espejo, actual portavoz municipal del PP.

La Sala de lo Contencioso del TSJ, que ya desestimó los recursos presentados por un ciudadano a titulo particular y por el concejal de Movimiento Ciudadano (MC) y actual alcalde, José López, ha fallado ahora en contra de las pretensiones de otro vecino que demandó a las dos administraciones que participaron en el expedientes, es decir la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena, y a la empresa concesionaria Hidrogea.

En una resolución dictada el 15 de diciembre, y de la que tuvo conocimiento la Junta de Gobierno Local de forma reciente, el TJS descarta declarar la nulidad de pleno derecho de la orden impugnada, al considerar que las ordenanzas fiscales de tasas fueron dictadas con arreglo al procedimiento marcado por la ley.

El TSJ no ve motivos para concluir que la Consejería de Empresa vulnerara las normas al aplicar un precio público y no una tasa al servicio de suministro del agua potable. El fallo puede ser recurrido ante el Supremo, que tiene pendiente resolver la impugnación planteada por el particular que perdió el primer de los tres pleitos.