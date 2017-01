El Santa Lucía mantiene los traslados a Murcia y San Javier pese a tener seis camas libres

La dirección del Hospital Santa Lucía mantendrá las derivaciones de pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a hospitales de Murcia y San Javier, a pesar de tener media docena de camas de ese servicio vacías. Actualmente tiene 27 disponibles, pero solo 21 están preparadas para ser usadas, después de que se habilitaran tres de manera excepcional hace dos semanas, debido al aumento del número de usuarios con patologías respiratorias.

Una portavoz del hospital explicó que normalmente hay siete que se utilizan «como dispositivo y recurso transitorio, como son la U-25 y Unidad de Preingreso (UPI), solo cuando es necesario por la presión asistencial».

Las 21 camas abiertas son cuatro menos que cuando los Hospitales Santa María del Rosell y el Naval funcionaban a la vez, algo que en Sanidad defienden alegando que hasta 2010 en el Área de Salud II habían 100.000 cartillas más que en 2017, porque pertenecía a ella la que ahora es la VIII, en la que están incluidos Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

Las mismas fuentes insisten en que las unidades de medicina intensiva de la Región funcionan de manera coordinada, y por eso «recibimos a pacientes de otros hospitales que son trasladados a otras unidades de hospitales de la Región, si la circunstancia lo requiere». Los criterios que se siguen para ello son la cercanía, en primer lugar, y el tipo de patología del enfermo, en segundo.

Problemas respiratorios

La directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), Mercedes Martínez-Novillo, argumentó que las derivaciones se deben al aumento del número de pacientes con complicaciones respiratorias derivadas del brote de gripe ha ocupado todas las camas disponibles en el Santa Lucía.

Tras las denuncias de los vecinos y del PSOE realizadas anteayer por los traslados, que consideran «peligrosos para los pacientes, el alcalde de Cartagena, José López, dijo ayer que esta situación le vuelve a dar la razón. «Llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo que el Hospital Santa Lucía nacía pequeño, que tendría que complementar al Rosell y no cerrarlo, pero los intereses espurios de algunos políticos de la capital hicieron que este cerrara».

El primer edil denunció que «los intereses de la administración no va de la mano de los intereses de los ciudadanos». A su juicio el término solidaridad debería ajustarse a que «los usuarios del Área de Salud II no deban trasladarse fuera de su área porque en su hospital de referencia no tienen camas de UCI; eso es vergonzoso, hacerlo bien sí sería ser solidario».

Igual que antes denunciaron la federación vecinal y el PSOE, López aseguró que la Comunidad Autónoma incumple la ley aprobada por la Asamblea Regional en marzo de 2016, que obliga a equipar el Rosell como un hospital general e independiente.