La apertura del Palacio de Deportes se aleja y puede acabar en el juzgado

«Yo soy el alcalde y no acepto enjuagues de nadie». El primer edil, José López, certificó con esta frase, acompañada de alguna palabra malsonante, la defunción del plan para abrir el Palacio de Deportes antes del verano, tras solo 35 minutos de negociación con los representantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lo han construido: Dragados y Emurtel. La celebración de un partido del Plásticos Romero F. S. antes del verano, comprometida por el primer edil el año pasado, fue descartada ayer «absolutamente». Ahora su prioridad es preparar una denuncia ante los tribunales por «incumplimiento de contrato», que será presentada si las mercantiles no asumen las reparaciones en un plazo muy breve.

EN CIFRAS 21 millones cuesta ya el Palacio de Deportes, 7 más de lo previsto. La primera evaluación de lo que cuesta subsanar todos los desperfectos fue de cuatro millones.

La reunión tuvo lugar a las once de la mañana en el Edificio San Miguel, a raíz del informe del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) hecho público la semana pasada. Este organismo es el más reputado de España en la realización de auditorías de complejos deportivos para testar que son idóneas. En su haber tiene un estudio inicial de las instalaciones que indicaba que no eran aptas y otro, que encargaron las constructoras, que sostenía lo contrario.

La tercera inspección ha sido integral, a petición del Ayuntamiento, y «dice que la pista central no es apta en dos aspectos de los cinco que tiene que cumplir: la rugosidad ofrece filos que pueden ser peligrosos y causar lesiones a los deportistas y la pelota no bota correctamente», según enumeró López. Pero además, los técnicos municipales pusieron sobre la mesa otras deficiencias, como las filtraciones evidenciadas por las últimas lluvias y los rodapiés de la piscina, que no cumplen con la normativa, apuntó el regidor. También la existencia de decenas de clavos que sobresalen de la estructura interior a un metro y medio y a dos metros de altura. «Aparte del efecto estético, resulta peligroso, porque alguien podría clavárselos», advirtió López.

Gritos y «un trato pésimo»

En lugar de servir para llegar a un acuerdo sobre la reparación de estos desperfectos, el encuentro de ayer abrió una profunda fractura en la negociación. Hubo gritos por ambas partes y, según el Ayuntamiento, «un trato pésimo a los técnicos municipales, en especial al director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, al que le han levantado la voz». Cuando se abrió la sala de reuniones, el responsable de Dragados en Levante, Gregorio Fernández, la abandono presuroso, con la mirada baja y sin hacer declaraciones, mientras el alcalde le reprochaba que había enfocado la negociación «muy mal».

«Han venido muy crecidos; no se por qué. Dicen que los errores no son de la constructora, sino propiciados por los modificados del proyecto y que eso es responsabilidad de los técnicos municipales que los llevaron a cabo. Es cierto que la dirección técnica la asumieron personas de esta casa, a las que esto les servirá de toque de atención, pero hay algunos cambios que incumplen la ley y que las constructoras tendrían que haber rechazado», explicó el primer edil.

Tras la ruptura de las negociaciones, el Ayuntamiento hará un nuevo listado de deficiencias y lo enviará a las empresas. Pero, consciente de que han pasado 18 meses desde la primera comunicación de las deficiencias, esta vez lo acompañará de un ultimátum para evitar que los plazos se prolonguen. «Si no hay una respuesta rápida, habrá que irse a los tribunales, sin tardar más tiempo», advirtió el primer edil.

Las obras de construcción del Palacio de los Deportes dieron inicio en 2006 con un presupuesto de 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Más de diez años después, los retrasos y los modificados de obra han elevado el coste del edificio, en el que el Ayuntamiento ha detectado 35 deficiencias, hasta los 21 millones.