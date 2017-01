«Hemos despegado y captamos recursos»

Doctor ingeniero agrónomo, especialista en riego deficitario y profesor titular, con el nombramiento de Alejandro Díaz Morcillo como rector dio el salto en 2016 de director de la Escuela de Agrónomos a vicerrector de Innovación y Empresa. Con «dedicación, ilusión y sobre todo responsabilidad», según resume, Alejandro Pérez Pastor (Murcia, 1968) combina las clases, la investigación y la gestión de un área que cada vez tiene más peso en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en tiempos de fondos públicos limitados.

- ¿A qué actividades está orientado su departamento?

- A las relaciones con la empresa, sobre todo a través de los grupos de investigación y de los profesores. Hablamos de la transferencia de conocimientos y de innovaciones y del papel de los docentes en la formación de los técnicos de las compañías.

«Tratamos de propiciar la contratación. Pero los alumnos no deben tener miedo a salir al extranjero»



«Participamos en los retos de la Región, desde el Mar Menor y la agricultura hasta el mueble de Yecla»

- ¿En qué nivel situaría la colaboración UPCT-sector privado, en particular en la Región de Murcia?

- Tenemos relación con empresas de otras provincias y multinacionales, pero es cierto que nuestro principal entorno productivo es la comarca de Cartagena y el conjunto de la Región de Murcia. Hemos despegando, tras la enorme reducción que hubo durante la crisis, y volvemos a captar recursos, fondos. En su día tuvimos tres millones de euros de financiación, pero en 2016 remontamos cerramos con dos millones. Las expectativas son buenas. No tenemos que negar la mayor: somos sobre todo un centro formativo orientado a ayudar a los estudiantes a trabajar, a encontrar un empleo. Y eso pasa, sin dejar de reclamar financiación pública ni descuidar las relaciones con las empresas e instituciones públicas, por estrechar lazos con el sector privado.

- ¿Qué papel juega la Red de Cátedras? Acaban de firmar con el gigante informático Microsoft.

- Es un éxito. La pusieron en marcha Juan Luis Pedreño y el actual rector, Alejandro Díaz, y ya hay 27 empresas, trece de ellas tecnológicas. Con Microsoft damos otro salto. Pronto llegaremos a treinta, y estamos reorganizando espacios en el Edificio de Laboratorios Docentes y de Investigación (ELDI). La Universidad da valor a la empresa, un referente. Y, por eso, cada vez atraemos a más empresas, compañías que financian proyectos y dan prácticas, becas y premios.

- ¿Cómo evalúa la 'fuga de cerebros' la salida de ingenieros de España por falta de oportunidades?

- A nosotros nos piden muchos ingenieros desde Alemania, la Europa del Este, África, Arabia, China, América... exportamos muchísimos ingenieros. Vivimos en un mundo globalizado, donde trabajar donde has nacido es muy complicado. Las nuevas generaciones están más adaptadas a la movilidad, a estos cambios. Y los estudiantes no tienen que tener miedo a salir y formarse. Si luego no pueden venir, perdemos capital humano, eso es así. Y es una pena. Pero, sinceramente, no es malo que la universidad exporte ingenieros. Los egresados que trabajan por todo el mundo llevan el apellido UPCT, y al final eso revierte en la Región de Murcia y en España.

- ¿Cree que este mensaje optimista está calando entre los alumnos?

- Sí. Aquí trabajamos para animar a los chavales a armarse de valor y a pensar que el futuro no es tan negro como lo pintan, sino al revés: que el futuro es el que ellos quieran tener, que ellos son dueños de su futuro. Pero es que posiblemente eso es lo único que podamos agradecer de la crisis económica: que chavales con unas mentes privilegiadas y unas ganas de trabajar enormes se han activado aún más para ganarse el futuro. A diario, los alumnos nos dan lecciones de superación. Y eso las empresas tienen que saber detectarlo, aprovecharlo y premiarlo.

- ¿Qué diría para convencer a más compañías a aliarse con la UPCT?

- Que tenemos unos 350 contratos y convenios con empresas privadas, entre las cuales hay firmas de gran prestigio y de dimensión internacional como Telefónica, el Santander y Microsoft. Es verdad que en torno al 90% del tejido productivo de la Región está formado por pymes, por pequeñas y medianas empresas. Y vamos a por ellas. La pyme tiene que afrontar el complicado día a día de pagar las nóminas y los impuestos y seguir siendo rentables. Y en eso les podemos ayudar, aportando además el matiz de la internacionalización.

- El peso de los ingenieros industriales, de telecomunicación, agrónomos... sigue siendo bajo en la economía regional, según los expertos. Sobre todo para impulsar el llamado cambio de modelo productivo.

- Sin lugar a dudas. En España solo hay cuatro universidades politécnicas, y una de ellas está aquí. Eso debe facilitar la industrialización, sobre todo la digital o 4.0, que se está promoviendo en todo el mundo. La tecnificación, el internet de las cosas, el 'big data', la inteligencia artificial... Estamos propiciando la contratación de ingenieros. ¿Vamos a tener miedo nosotros por que la industria se robotice? No, no tenemos por qué. Lo que pasa es que los empleos van a ser diferentes. Y, posiblemente, como se señala en muchos estudios, la gente va a trabajar por proyectos más que como asalariados. Por eso estamos potenciando que haya emprendedores, participamos en cinco sociedades creadas por alumnos y profesores y estamos presentes en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo.

- ¿Qué previsiones tienen para este año?

- Las previsión es seguir captando fondos. En el último ejercicio, pasamos de 550 a 730 alumnos que han realizado prácticas en empresas y firmamos mil convenios, lo que a su vez genera oportunidades de contratación. Además, gracias a los grupos de investigación de nuestros siete centros, tanto los de ingenierías como la Facultad de Ciencias de la Empresa, estamos ganando peso en los retos de nuestras empresas, desde el sector químico en Escombreras al del mueble en Yecla, pasando por el agroalimentario en Cieza con el melocotón y el de los agricultores del Campo de Cartagena. Este sector lleva años luchando, sin toda la ayuda necesaria, para hacer sostenible su actividad con la sostenibilidad ambiental y turística del Mar Menor. Por eso, vamos a participar en una gran alianza con productores y exportadores. En cuanto a las patentes, la media es de cinco al año. Como ejemplos, hay un procedimiento para detectar enfermedades de la cornea, un superplástico mejorado con grafeno, un método de descontaminación superficial de alimentos que alarga su vida útil, mejoras en la comunicación por satélite, hornos microondas y un procedimiento para la fundición de moldes.