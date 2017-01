Veinte familias optan a alquilar cuatro casas

Una veintena de familias en situación de especial necesidad optarán a las cuatro viviendas sociales que el Ayuntamiento de Cartagena ha acondicionado para alquilar a esta población. Al concurso se presentaron más de 70 peticiones, de las que 55 fueron excluidos por no cumplir los requisitos de la convocatoria, no presentar los papeles exigidos o haberlo hecho fuera de plazo. Para los expedientes que no han superado esta primera criba, el Consistorio ha abierto un plazo de diez días, hasta el 9 de febrero, para proceder a la subsanación de documentos. Este trámite se podrá llevar a cabo contactando con el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI). Si no se atiende este requerimiento, se tendrá por desistida la solicitud.