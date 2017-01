Rama: «No sé de qué puede acusarme, no he hecho nada ilegal»

«Hasta la última bendita hora defenderé que he actuado conforme a la legalidad en defensa de los animales», aseguró la concejal de Ciudadanos, Ana Rama. «No sé de que puede acusarme, esperaré a que me llegue la denuncia para ver cuáles son los hechos que me imputa y mis abogados sabrán lo que tenemos que hacer», añadió. Rama se distinguió durante la legislatura pasada como una activa defensora de los animales, en especial las colonias callejeras de gatos. Entró en la Corporación el 24 de mayo de 2015, como edil electa tras ser la candidata número 3 de la lista de Ciudadanos. Desde entonces ha hecho varias propuestas relacionadas con ese mismo campo. En ellas ha contado habitualmente con la complicidad de Podemos. «Sin embargo, con los ediles de esta formación nunca ha habido ningún problema», aseguró Cervantes.