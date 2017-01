El gerente del Centro de Atención y Tratamiento de Animales Domésticos (Catad), David Cervantes, interpuso ayer una querella por «calumnias e injurias» contra la concejal de Ciudadanos Ana Rama por «hacer circular difamaciones sobre el servicio» que se presta en las instalaciones municipales de La Asomada. La denuncia, presentada ayer en los juzgados de Ángel Bruna, se refiere a la actuación de Rama como presidenta de la Asociación Cuatro Gatos, dedicada a la defensa de los animales. Rama se ha significado como activista en defensa de un trato digno a mascotas. Pero para Cervantes, en esa labor excedió todos los límites «imputándole al Catad delitos de maltrato animal que son totalmente falsos».

En los últimos años, Rama ha sido una de las personas que con mayor vehemencia ha criticado el régimen de estancia de los animales en la perrera, al frente de un grupo de activistas que han pedido mejoras en esas instalaciones. Cervantes explicó que ha aguantado estoicamente hasta ahora, pero cree llegado el momento de poner coto a los métodos utilizados para ello.

Uno de los desencadenantes fue la visita de la sucesora de Rama al frente de Cuatro Gatos, Susana Eleuterio, al Catad, junto a otras personas. «Vinieron la pasada semana para ver si los animales lo pasaban mal por el frío, se les dejó entrar y se les acompañó, pero no se les permitía hacer fotos. Cuando incumplieron eso, se les recriminó haberlo hecho, pero en ningún momento hubo una agresión», aseguró Cervantes.

La versión de Eleuterio es muy distinta a la de ella, que denunció la agresión al «haber recibido un empujón que casi me hace caer y que, por ser discapacitada, podría haberme causado un grave perjuicio si mis compañeros no me hubieran sujetado». Para Cervantes, todo eso es falso y consecuencia del clima que se ha creado durante los últimos 18 meses «Ha llegado el momento de acabar con esta farsa montada por algunos que se hacen llamar protectores de los animales, cuando lo único que protegen es su medio de vida», dijo el gerente. Anunció más querellas.