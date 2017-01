El PP califica de «injusticia» declarar a Trillo persona 'non grata' por el Yak-42

Gloria a los soldados fallecidos y Trillo, como Ministro de Defensa hubo de dimitir, pero esto ya no viene al caso. Simplemente intentar sacar un minuto de gloria. Mal por mi mejor alcalde, todo no puede ser lo correcto. Mal.

Tiene usted razón en que después de defenestrado no hay que hacer madera del árbol caído. Ahora bien, dicho esto, no es menos cierto que este renegado Cartagenero (su señor padre (q.e.p.d. siendo gallego era más cartagenero que él) debiera haber sido despojado de todos sus cargos y enjuiciado debidamente por la Justicia Militar como bien hubiera hecho el Duque de Ahumada.

Me parece mucho más injusto el dejar a su suerte a unos militares que enviaron a zonas de guerra sin medios, después de tener informes negativos sobre el aparato y de fabricar en España uno de los transportes más seguros (aviocar), de no dar su brazo a torcer en ningún momento y de despreciar a las familias de los fallecidos en el accidente, ni siquiera se preocupó de entregar los cuerpos correctos... en fín, como ex militar y familiar de militares, estoy de acuerdo con esa decisión, porque para mí hce tiempo que es persona "non grata".