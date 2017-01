Al igual que ocurrió en 2016, Ciudadanos (C's) fue ayer clave para que la coalición municipal formada por Movimiento Ciudadano (MC) y el PSOE pudiera sacar adelante su proyecto de presupuestos municipales de 2017, a cambio de un documento en el que ni siquiera se fija un plazo máximo para la entrada en vigor de la bajada del agua en un 10%, anunciada el lunes por el alcalde, José López. El partido naranja voto finalmente a favor en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena y permitió la aprobación de unas cuentas que ascienden a 188 millones de euros, un 0,2% más que las anteriores. Partido Popular (PP) y Cartagena Sí Se Puede-Podemos votaron en contra.

EL PRESUPUESTO 188,7 millones de los que 67 son para personal, 82 para gasto corriente y 6,2 para inversiones.

La condición de partida para el pacto era que la rebaja del agua entrara en vigor en tres meses, es decir, en mayo. Sin embargo, en los minutos previos al inicio de la sesión, los tres concejales de C's rebajaron la presión que habían impuesto al equipo de gobierno local en la última semana. Su abstención estaba condicionada a que el alcalde acordara y aplicara, antes del verano, el plan que había proyectado cuando accedió al puesto hace 19 meses. Pero finalmente su portavoz, Manuel Padín, aceptó la firma de López y la de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, en un documento sin fecha para la puesta en marcha de ese ahorro.

En ese papel se fija un único plazo «de 30 días», es decir, hasta el 24 de febrero, para que el Ayuntamiento apruebe y haga llegar su propuesta a la Junta de Precios de la Comunidad Autónoma, acompañada de los preceptivos informes acreditativos. Entre los estudios que habrá que elaborar están «todos los de legalidad y viabilidad que corresponda hacer a los servicios de Infraestructuras, los económicos, la Asesoría Jurídica y la Intervención Municipal, para que garanticen la revisión de la tarifa y eviten costes innecesarios a las arcas municipales».

LAS FRASES José López Alcalde (MC) «El compromiso de bajar el agua no incluye el plazo de de la Junta de Precios. No depende de nosotros» Francisco Espejo PP «El presupuesto es un timo, un engaño y una estafa, y la rebaja del agua puede llevarnos a los tribunales» Manuel Padín Ciudadanos «Nuestro apoyo no es por aprecio al alcalde, que es nulo, sino para beneficiar ya a los cartageneros» Francisco Martínez Cartagena Sí Se Puede «Sin conocer los costes del servicio y aplicar una tasa no apoyamos la rebaja ni las cuentas municipales»

Otra condición es que si alguno de estos informes, cuya ejecución debe encargar el alcalde a las áreas mencionadas, resulta negativo y siembra dudas sobre la viabilidad de la reducir el coste del servicio un 10%, se atenderá la propuesta de Hidrogea. La empresa lleva 15 meses intentando que López acceda a llevar adelante su oferta, que se limita al 6,6% de la cuota de consumo.

Ciudadanos intentó asegurar por escrito un abaratamiento inmediato del agua, pero tropezó con la negativa del alcalde a firmar un papel con una fecha, «porque no depende de mí» sino de la Junta de Precios y, por tanto, de la Comunidad Autónoma. En contra de ese pacto escrito juega también, según Hidrogea, la obligación de que la propuesta se base en la estructura tarifaria que elabora la empresa y no en otra que, como la realizada por el Área de Infraestructuras y presentada el lunes por López, no está respaldada por la mercantil.

Ni siquiera con esas prevenciones resultó sencillo que el alcalde aceptara estampar su firma. Primero desvió el compromiso hacia el portavoz de su grupo municipal (MC) Francisco Calderón. Finalmente accedió, tras descafeinar el compromiso con una alusión a la Junta de Precios. Por lo que pueda pasar.

La estructura tarifaria aprobada supone un 10% de rebaja sobre el coste del servicio, que repercute en un 6% de lo que se paga en el recibo. Esto es así porque ni la tasa de basuras ni el canon de saneamiento reducen su cuantía. Además, la estructura tarifaria presentada anteayer por López se cobrará por habitante y no por hogar e incluye importantísimos descuentos para el consumo precario (por debajo de los 50 litros por persona y día). También se fija que la rebaja media se aplica a un gasto de 125 litros y que la penalización por consumo abusivo anule los descuentos a partir de los 350. La propuesta fue rubricada también por la portavoz socialista, Obdulia Gómez.

López no solo rebajó el alcance del compromiso con Ciudadanos. Además, en un punto posterior del debate plenario atacó personalmente a Manuel Padín pese a que de él dependía la aprobación del presupuesto. Al darse por aludido, a raíz de una pregunta sobre la compra del Hotel Peninsular, el alcalde estalló «No permito que se dude de mi honorabilidad, yo no doy sablazos a mis proveedores, como otros concejales», le contestó.

Unas cuentas para el día a día

Una vez firmado el pacto, la concejal de Hacienda, Isabel García, pudo hablar del presupuesto, con la garantía de que no iba a ser papel mojado. Las cuentas aumentan en cuatro millones la partida de Personal (de 63 a 67 millones), entre otras cosas para financiar las ofertas de empleo público, y en seis (de 76 a 82) la de gasto corriente, para ampliar contratos de mantenimiento y servicios. «Son unas cuentas que beneficiarán la calidad de vida cotidiana de los ciudadanos», dijo. En el capítulo de inversiones (6,2 millones), García aceptó otra condición de Ciudadanos: incluir proyectos concretos por valor de 1,3 millones de euros.

Entre los planes comprometidos está el inicio de un plan de adecuación del Parque Torres (180.000 euros), las mejoras en la Plaza de la Merced y la calle Beatas (350.000), el acceso peatonal y con carril bici al Hospital Santa Lucía (300.000), la recuperación del Anfiteatro Romano (200.000), la adecuación de los cheniles y de la explanada frontal del Catad (50.000), la construcción de urinarios públicos (120.000 euros) y un plan Integral de Accesibilidad 2010 (20.000).

Finalmente los presupuestos fueron aprobados por 14 votos a favor, frente a 13 en contra.

Contra la Memoria Histórica

Durante el debate, López tampoco aceptó de buen grado que la edil de Cartagena Sí Se Puede Teresa Sánchez calificara como «vergonzoso» e «ilegítimo» que «se salte su compromiso de adquirir la cárcel de San Antón para la gente del barrio». Y él le respondió: «Viendo a los vecinos que la acompañan, queda claro que la quieren para poner un museo de la Memoria Histórica. Mire, hay muchísimos jóvenes de 18, de 20 y de 22 años que están hasta las narices de la Memoria Histórica, no la han vivido ni quieren vivirla. Hagan el favor de dejar que el resto de la sociedad pase página».