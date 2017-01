Admiten la roturación ilegal junto a una mina

Hace poco alguien de la Coag, se lamentaba ( a buenas horas mangas verdes ) de que no se habian respetado el Codigo de Buenas Practicas Agricolas en la zona alta del Mar de Cristal y que por eso se inundaba desde hace 2 o 3 años y que nunca habia sucedido anteriormente. To esto solo es propio de una republica bananaera y nadie tiene responsabilidad en nada ni a nadie le preocupa nada, pero eso si solo preocupa que venga mas agua a la region para poder arrasar con cultivos hasta en los montes porque eso genera riqueza ¿¿¿ ??? Estan estudiando por correspondencia y aun no han recibido el tema del DESARROLLO SOSTENIBLE.