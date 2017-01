El PP propone un plan de barrios y diputaciones de 1,2 millones en el presupuesto

El Grupo Popular propuso ayer hacer un plan general de mejoras en los barrios y las diputaciones, dotado con 1,2 millones de euros. Su portavoz adjunto en el Ayuntamiento, Diego Ortega, reveló que presentará una enmienda sobre ello a los presupuestos municipales de 2017, que se debaten mañana en el Pleno. En ella pedirá que la inversión se extienda a todos los rincones del municipio, sin hacer distinciones sobre si están bajo la tutela de una junta vecinal o no.

«El Gobierno ha vuelto a olvidar a los distintos. Las zonas que no tienen junta vecinal no recibirán ninguna inversión durante este año 2017», explicó Diego Ortega. Sin embargo, falta que se concreten los presupuestos participativos, que cuentan con 1,5 millones de euros sobre los que deben decidir directamente los vecinos, en una votación que aún no se ha convocado.

«Con nuestro plan habrá capacidad económica para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos. Es lo que el PP llevaba en su programa electoral», recordó Ortega. No es la primera vez que el PP se queja de la distribución de fondos entre los barrios. «El año pasado ya denunciamos que se habían eliminado las partidas presupuestarias destinadas a los distritos, con lo que muchas zonas quedaban abandonadas. El resultado es que tenemos un municipio más sucio, menos iluminado y con desperfectos que no se arreglan», aseveró el concejal.

El PP tiene más enmiendas redactadas, relacionadas con los barrios. Entre ellas está la que propone un plan de asfalto valorado en 300.0000 euros. El objetivo de presentarla es dar cumplimiento a una moción de Cartagena Sí Se Puede y a otra del PP que fueron aprobadas en septiembre de 2016.