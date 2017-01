Una mujer denuncia al gerente de la perrera por agresión durante una visita

La presidenta de la asociación Cuatro Gatos, Susana Eleuterio, ha denunciado al gerente del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales (Catad) David Cervantes, por «agresión» tras recibir, según su versión, «un empujón que casi me hace caer durante una visita en la que comprobamos el maltrato al que se ha sometido a los animales durante el temporal»

Eleuterio pidió entrar, el miércoles en el recinto, para ver si los perros estaban protegidos del frío. «Se nos dijo que no hiciéramos fotos y yo tomé una de un perro que estaba fatal. Tengo una discapacidad que reduce mi movilidad y mi equilibrio y por eso el señor Cervantes casi me hizo caer cuando se abalanzo sobre mi», explicó la mujer. Sin embargo, no hay ningún rastro de lesiones. Eleuterio, que acudió junto a responsables de la Asociación de Amigos de los Animales de Murcia (Animur), volverá a la comisaría la semana que viene para denunciar el «maltrato animal» que ella entiende que ha habido en la perrera.

En el último año se han sucedido los encontronazos verbales de representantes de colectivos animalistas con personal del CATAD y del Ayuntamiento, con duras críticas al régimen de funcionamiento del centro y también a la gestión de las colonias de gatos y perros callejeros.

Un portavoz de la alcaldía indicó que es mejor esperar a ver el resultado de la investigación policial. «Es un asunto pendiente de una denuncia y que debe ser esclarecido», dijo.