La comisión del agua se reúne el 2 de febrero para estudiar una rebaja del recibo esperada desde 2014

Ocho días después del Pleno convocado para aprobar los presupuestos municipales, fijado para el próximo martes, tendrá lugar la comisión de control del contrato del agua. El Gobierno local la ha convocado una reunión el día 2 de febrero para conseguir que Hidrogea aplique una rebaja del recibo del agua que beneficie a los hogares, tal y como le exige Ciudadanos. Pero primero tiene que llegar con este partido a un «compromiso tan claro y ejecutable» de reducción de esos costes que «no tenga vuelta de hoja», según explicó ayer el concejal de C's, Manuel Padín. Es la condición más importante para que apoye los presupuestos de 2017.

«Hay una propuesta sobre la mesa desde hace un año, que supondría entre un 6% y un 7% de rebaja. No podemos esperar más y por lo menos debemos aplicar esa reducción», añadió el concejal. En realidad, la promesa de reducir el precio del agua está pendiente desde 2014.

«La bajada del coste del agua para los ciudadanos no va a tener lugar porque lo pida Padín, sino porque está incluida en unas nuevas tarifas que ultiman los técnicos del Área de Infraestructuras», explicó un portavoz del alcalde, José López. Estas tarifas estarán sobre la mesa en la citada reunión del día 2, con los grupos municipales y con los representantes de la empresa. A ésta le dirá que las aplique antes del verano.

Habrá distinciones entre el consumo en las viviendas; en los bares, los restaurantes y las cafeterías, y en las empresas del sector industrial. En principio, la rebaja se propone sobre todo en el recibo de los particulares. Ciudadanos quiere ya los datos de todo eso, para decidir si apoya o no los presupuestos, el próximo martes. «Pero se tiene que hacer con consenso, tanto dentro del Ayuntamiento como con Hidrogea. No podemos proponer rebajas que den lugar a recursos en los tribunales y que luego las acaben pagando todos los ciudadanos», advirtió. «Eso no quiere decir que no haya todo el control necesario sobre el funcionamiento del contrato de agua, como con el resto, pero para eso hay que resolver otro problema, el de la escasez de personal que se ocupa de esas cosas», añadió.

Liquidaciones y superávit

Si se llega a un entendimiento, acabarán los más de 18 meses de profundo desacuerdo entre el Ayuntamiento e Hidrogea, en los que han quedado sin liquidar los balances de ingresos y gastos del contrato en los años 2015 y 2016. Por eso no se sabe oficialmente si en esos dos años ha habido superávit. Entre 2012 y 2014, el aumento del consumo que supuso el arranque de la nueva refinería de Repsol generó un beneficio de unos 10 millones de euros. Una parte se dedicó a hacer obras y otra, a amortizar deuda con la empresa. Por eso, solo quedan unos 100.000 euros disponibles, según la mercantil. La rebaja del agua depende, en buena medida, de que ese superávit haya continuado en los últimos dos ejercicios a razón de unos 2,5 millones por año, como los técnicos vaticinaron hace 24 meses.

En las últimas cinco semanas, el Ayuntamiento ha tomado varias medidas que enrarecen todavía más la relación con Hidrogea y que también han tenido influencia en el proyecto de presupuesto municipal de este año. La primera fue la negativa del Gobierno local a permitir que los ingresos del contrato siguieran pagando el fondo social, que cubre los recibos de familias sin recursos. Servicios Sociales ha incluido un millón de euros para pagarlo con dinero propio. El segundo cambio consiste en asumir competencias en el estudio y la mejora de las redes de agua, con 600.000 euros, y en el mantenimiento de las fuentes, con otros 360.000. Esas dos partidas forman parte del capítulo de gasto corriente. Antes eran cosa de Hidrogea, también con cargo a la tarifa.