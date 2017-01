Hallan al senderista desaparecido en Cartagena en una cueva de la costa

El hombre de 33 años desaparecido desde el mediodía de este miércoles cuando salió a hacer senderismo en el monte Roldán de Cartagena fue encontrado con vida.

En concreto, el hombre estaba refugiado en una cueva de la batería de Roldán y fue localizado pasadas las 10.00 horas por una patrullera de la Guardia Civcil desde el mar.

Aparentemente se encuentra en buen estado, aunque está siendo sometido a un examen en profundidad, según fuentes del Ayuntamiento de Cartagena y de la Policía Local.

Localizado el senderista perdido en Roldán #Cartagena. A través de una patrullera de @guardiacivil desde el #mar. Aparentemente buen estado. — Policía Local CT (@PoliciaLocalCT) 19 de enero de 2017

El dispositivo de búsqueda, por tierra y aire, estuvo compuesto por cerca de 150 personas, aunque las labores se vieron dificultadas por el temporal de nieve que afecta a toda la Región desde el martes por la noche.

En la búsqueda participaron unidades terrestres de la Guardia Civil, además de los guías cinológicos y el grupo de montaña de Alicante de la Benemérita, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena, voluntarios de Protección Civil, agentes medioambientales, patrullas de la Guardia Civil, Grupo de Intervención en Emergencias de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

También se unieron la Asociación de Rescate en Montaña y Unidad Canina de Rescate de la Dgsce e Infantería de Marina (70 infantes pertenecientes a la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster') y voluntarios (senderistas, corredores).

En el dispositivo de búsqueda y rescate se llegó a compartir un vídeo el en que un guardia civil experto en montañismo enviaba un mensaje para alertar a la población y pedir precaución tras la desaparición del deportista. "A Roldán que no suba quien no esté preparado. Está lleno de nieve y es peligroso. Esto no es un juego".

El agente insistió encarecidamente en que no se debe subir al monte "con raquetas, con zapatillas de running ni con tablas de snow". "Que nadie transite la zona hasta que avisen las autoridades. El Roldán está criminal".