El Consejo de Seguridad Nuclear pide datos a la Comunidad sobre la limpieza de El Hondón

El Consejero de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido a la Comunidad Autónoma información sobre el estado del proyecto de descontaminación de los terrenos de El Hondón, que abarcan una superficie de un millón de metros cuadrados y que están situados en la entrada a Cartagena por la autovía de Murcia.

El organismo del Estado requirió a la Consejería de Medio Ambiente para que le pusiera al día sobre el expediente de retirada de metales pesados en la zona que ocupó, hasta el 2001, la empresa de abonos Potasas y Derivados, del grupo Ercros.

Una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó que, en noviembre, representantes del CSN y de la Comunidad se reunieron en Madrid, en la sede del Consejo, y analizaron distintas cuestiones técnicas.

Según fuentes del Ayuntamiento, el Consejo se interesó por conocer las causas de la falta de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto que la Comunidad le remitió para que emitiera un informe sobre los restos radiactivos. Aunque con escaso margen, Podecasa mandó a tiempo el proyecto a la Comunidad en 2013, pero esta se demoró con Madrid.

Al no cumplirse ese requisito, no podrán llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas propuestas en su día por la Comunidad y el Ayuntamiento a través de Podecasa, empresa creada para gestionar de este suelo. En todo caso, tras salida del gobierno municipal del PP y el relevo por MC y PSOE, el Consistorio ha planteado un proyecto alternativo para tratar y enterrar 'in situ' los residuos, hacer un parque y para reducir el número de viviendas nuevas. Eso reduce los costes en varios millones de euros.

El Gobierno local, encabezado por José López, ha encargado nuevos estudios y ha reservado 500.000 euros para vallar la zona este año. Además, ha pedido a la Comunidad aprobar la declaración de suelos contaminados, en lo que Medio Ambiente ya trabaja; renunciar a su participación en Podecasa, a cambio de que el municipio asuma su deuda de un millón de euros con la sociedad; y eximirle de pagar unos diez millones de euros en concepto de las tasas ambientales.

Las obras tendrían que realizarse en dos años, a contar desde la declaración de terrenos contaminados.