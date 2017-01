Vela recibe la protección del santo

Vela y Juanito, dos canarios de pelaje amarillo y grisáceo, recibieron ayer la protección de San Antón, junto a sus hermanos Blanquita, Pepi y Pepita, tres agapornis de plumaje verde y naranja. Su dueña, Isabel Ibernón, los llevó en una jaula, que resguardó de las bajas temperaturas con una bufanda de colores hecha por ella. «Ellos, aunque no lo parezca, también pasan frío», comentó una vez que sobre sus mascotas cayeron las gotas de agua bendita rociada por el nuevo párroco sanantonero, José María Gómez.

A esa hora, sobre las doce y media, la plaza del castizo barrio de San Antón era todo un hervidero de vecinos llegados de gran parte de los barrios y diputaciones de Cartagena, con sus mascotas. Perros de diferentes razas y tamaños, gatos, conejos, iguanas y hámsters, como el del colegio Cuatro Santos, cuyos profesores llevaron a sus alumnos de Primero, Segundo y Tercero de Primaria al acto de bendición, «para que conozcan esta fiesta de cerca y aprendan nuestras tradiciones», dijo el maestro Javier Úbeda. El frío y la amenaza de lluvia, en algunos momentos, restó público al acto central de las fiestas de San Antón, que, por la noche, con una traca, puso punto y final a dos semanas de intensas actividades.

Como desde hace una década, no faltó a la cita María Luisa Martínez, con su gato Garmin, de la raza Bengalí. Tampoco María Belén Alarcón de Santa Ana, con su perro Yago, ni María José Rubio, de Las Cuatrocientas, con su can Nora, ataviada con su abrigo «para que no se enfríe».

Paseíllo de caballos y calesas

La bendición de mascotas estuvo precedida por el paseíllo de una decena caballos, dos ponis e incluso un burro, cuyos jinetes recibieron los correspondientes trofeos. También desfilaron media docena de calesas y tartanas. Al finalizar, una hora después de iniciar las consagraciones, los asistentes pudieron pasar al templo para ver la imagen del patrón del barrio, San Antonio Abad, que por la tarde procesionó por las calles.

Los ciudadanos también pudieron adquirir los tradicionales rollicos, bendecidos también por el vicario, José Abellán, quien ofició la misa de la mañana. A ella asistieron el alcalde, José López, representantes de los grupos municipales, MC, PP y PSOE, la consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez-Cachá y la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver.