«Esas líneas nos las usa casi nadie»

Cinco personas se subieron hasta ayer a mediodía en el autobús M-17 que hace un recorrido circular que parte del parking junto al Estadio Cartagonova. Un número similar de usuarios utilizó la línea M-171, en la que vehículos más pequeños parten del aparcamiento del Centro Comercial Mandarache para conducir a los viajeros también al casco antiguo. «¿Los autobuses verdes? Sí, los he visto, pero vacíos. No los utiliza casi nadie. Yo cojo la línea 8 del Icuebús», explicaba Fuensanta Sánchez, mientras aguardaba en una parada de la calle Real a la una de la tarde. Junto a ella, Amparo Cepillo casi se confunde. «No, no, yo no quiero subirme en éste, que no sé a dónde lleva», comentaba. Como ellas, muchos usuarios del autobús ignoran, consciente o inconscientemente, estos dos servicios que funcionan gratis en fase de pruebas desde el 20 de diciembre y que se mantendrán activos hasta el próximo fin de semana.

El alcalde, José López, presentó esta iniciativa el 20 de diciembre, junto al director de zona de Alsa, Valeriano Díaz, y al jefe del Área de Infraestructuras, Manuel Nicolás, como la punta de lanza de su plan de movilidad. El objetivo es moderar la presencia de vehículos en el centro histórico, crear zonas de velocidad reducida y evitar su entrada en la zona peatonal. Estas dos últimas actuaciones están todavía por desarrollar.

Con el autobús se pretende que los automovilistas dejen el coche junto al Cartagonova y a los centros comerciales Eroski y Mandarache y cojan el autobús para desplazarse al centro, sin perder el tiempo circulando por él hasta encontrar una plaza en la calle. En Navidad se quiso atraer a personas que fueron al centro para disfrutar de las fiestas y de las compras. En las primeras dos semanas de enero se ha pretendía ver si las rebajas generaban viajeros. También se pensó en los trabajadores que acuden a trabajar al centro, desde los barrios y diputaciones.

Pese a todo, un portavoz municipal consideró que la experiencia piloto ha resultado «satisfactoria en cuanto a la aceptación y la valoración de la ciudadania» pese a que los autocares van vacíos a todas horas. «Queríamos conocer su comportamiento y favorecer la implantación de las iniciativas que durante todo este año harán de Cartagena un municipio más sostenible, mejorando la calidad de vida de los cartageneros», apuntó.

«No, si está muy bien poner ese servicio, pero mire el autobús y dígame cómo sé a dónde me lleva», se preguntó Antonio Soriano, junto al Centro Comercial Mandarache, mientras veía pasar uno sin distintivos de origen o destino.

«Los servicios solo han funcionado más o menos bien los días de Navidad en los que se había actividades familiares en el casco histórico», reconoció uno de los trabajadores del servicio. Con el fin de las fiestas, el número de usuarios se ha resentido.

Paradas acondicionadas

La puesta en marcha del servicio piloto no solo ha supuesto movilizar autobuses con distintivos especiales, también acondicionar las paradas. Junto al Cartagonova se aplanó el firme para que el autobús pudiera aparcar. Este diario preguntó si el servicio tenía algún coste, sin obtener una respuesta concreta. También pidió datos de usuarios. La respuesta fue que se conocerán a finales de mes, junto con la decisión sobre la continuidad del servicio.