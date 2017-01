El Ayuntamiento compensa la baja inversión con seis millones más para mejorar servicios

Con el capítulo de inversiones mermado y pendiente de los presupuestos participativos, los motores de la actividad municipal en este 2017 serán el incremento de cuatro millones en Personal y los más de seis (casi un 8% ) en que sube el gasto corriente en el presupuesto que será llevado a Pleno el próximo martes por el equipo de gobierno municipal. Las actuaciones promovidas directamente por el Ayuntamiento en materia de agua serán uno de sus principales impulsos. Casi un millón de euros saldrá de las arcas para tareas que antes eran campo casi exclusivo de Hidrogea. Una es la asunción de las obras de mejora de las redes de agua, que la empresa ejecutaba como parte del contrato. La otra será un plan nuevo de mantenimiento de fuentes urbanas.

PARTIDAS DESTACADAS DEL GASTO CORRIENTE 4,8 millones en el contrato de mantenimiento de jardines y 100.000 para huertos urbanos, entre ellos el parque junto al Palacio de Deportes. 3,4 millones para limpieza de instalaciones municipales, que incluye 700.000 adicionales este año. La incorporación más importante al contrato es la limpieza del Estadio Cartagonova. 600.000 euros para el mantenimiento de redes de agua. 360.000 para un plan de mantenimiento de fuentes públicas. 500.000 para tecnología y sistemas informáticos que simplifiquen la presentación de documentos y de trámites a los ciudadanos.

Las áreas de Infraestructuras y Contratación gestionarán estas competencias, que el Gobierno local revitalizará este año. En los últimos 18 meses se han visto afectadas por las tensiones entre la mercantil y la Administración local. Sus técnicos contratarán y controlarán directamente «los estudios y trabajos en las redes de agua», con un presupuesto de 600.000 euros. «Creemos que pueden salir más baratos que hasta ahora y no influir en la tarifa que pagan los hogares y que queremos bajar», explicó la concejal de Hacienda, Isabel García.

No habrá inversiones porque no se incluyen proyectos nuevos. Serán las actuaciones prioritarias en las redes existentes que decidan los técnicos municipales de Infraestructuras. Determinar el coste y elegir una empresa u otra dependerá de la Mesa de Contratación, no de Hidrogea, aseveró la edil.

El Gobierno municipal de PSOE y MC y los cargos de confianza a los que eligieron ya cuestionaron a su llegada, hace 18 meses, los márgenes aplicados a las obras por parte de la empresa y el uso de las cantidades que se ahorraron en la reforma de las calles Capitanes Ripoll y Alfonso XIII de Los Dolores. También consideraron inadecuado que en aquellos casos se ligaran las reformas de las canalizaciones con la remodelación de las calles. Todo esto, con el visto bueno de los gobiernos anteriores del PP.

El fondo social

Al incluir estos trabajos en los presupuestos municipales de 2017 se hace lo mismo que con el fondo social. MC se negó a mantener la cobertura del recibo para dos mil familias sin recursos, dentro del contrato de suministro de agua y con cargo a las tarifas y al superávit. Por eso, Servicios Sociales asumió el abono de un millón de euros. Sin embargo, la medida no tiene efectos retroactivos y los 630.000 euros de 2015 y 2016 se sufragarán con cargo al contrato.

El plan de mantenimiento de las fuentes supondrá invertir 360.000 euros. Hasta ahora, velar por su funcionamiento era también cosa de Hidrogea. Entre los objetivos que quiere cumplir el Ayuntamiento está asegurar la calidad del agua de las que están en los parques, que debe e ser potable. «Por eso se va a crear un contrato específico», dijo la edil.

Dos millones del gasto corriente son para asumir el mantenimiento de las playas y de las localidades costeras que hacía el Instituto Municipal del Litoral, ya disuelto. En el Ayuntamiento creen que el hecho de que el Área de Descentralización asuma la gestión permitirá ahorrar costes y mejorar las prestaciones.

Asimismo, sube el gasto en la limpieza y el mantenimiento de los edificios municipales. La inclusión de nuevas dependencias, entre ellas el estadio Cartagonova, la incrementa en 700.000 euros (de 2,7 a 3,4 millones). «Se cuidará de manera más regular, no como hasta ahora», anunció la concejal.

El nuevo contrato del alumbrado público implica un gasto de un millón de euros, solo este año, con la incorporación de tecnología led en los repuestos de las farolas y con una cobertura mayor en la reparación de los apagones. Todo ello dentro de un ejercicio en el que García se comprometió a sacar adelante un plan de limpieza y servicios en espacios urbanos libres, en el que entran 4,8 millones del nuevo contrato de jardines. En él se incluyen los del centro y los de las diputaciones gestionadas por las doce juntas vecinales. Además, hay 100.000 euros para huertos urbanos, entre ellos el que se construye junto al Palacio de Deportes.

Hacienda ha reservado medio millón para la incorporación de sistemas informáticos que permitan a los ciudadanos hacer cada vez más trámites telemáticamente. El funcionamiento de los centros especiales de empleo supone 120.000 euros. Además, indicó la edil, «tenemos 130.000 euros adicionales para los convenios de atención social a personas mayores y 107.000 para asistencia a personas sin hogar». Por último, hay aumentos más pequeños para la desinfección y la desratización urbana y para la perrera.

Cambio en la inversión

En la Concejalía de Hacienda y en el Área de Infraestructuras trabajan a contrarreloj para transformar el listado de peticiones ciudadanas de inversión que forman los presupuestos participativos en un plan de mejoras urbanas coherente, legalmente válido, económicamente viable y técnicamente ejecutable.

«Se lo mostraremos a los grupos de la oposición en la Comisión de Hacienda de esta semana, para que apoyen el presupuesto en el Pleno del 24 de enero. Luego será la votación ciudadana. No será necesario hacer modificaciones presupuestarias posteriores», aseguró la edil.