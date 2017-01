José López: «No es el mejor momento para vender en Fitur sol y playa ligado al mar Menor»

El alcalde de Cartagena, José López, expresó este martes el "absoluto acuerdo" del Gobierno local con la petición de los vecinos de que el Ejecutivo murciano no promocione en Fitur el producto de sol y playa del mar Menor porque "no se puede engañar a las personas" vista la situación de la laguna.

Según fuentes municipales, López siguió la línea planteada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca para que no se promocione el mar Menor en la Feria Internacional de Turismo de Madrid y para que el Gobierno regional apueste decididamente por la recuperación ambiental de la laguna salada.

"No es el mejor momento para vender sol y playa ligado al mar Menor, quizás sí en La Manga, pero no en el mar Menor. No se puede engañar a las personas", apuntó el regidor, quien añadió que los vecinos, los ecologistas y muchos técnicos "acreditados" consideran que "lo más conveniente" es dejar que este espacio se regenere, para lo que "lo mejor es quitarle presión física".

En esta línea, reiteró su adhesión a la propuesta de estos colectivos para que el Ejecutivo autonómico destine los 11 millones de euros en actuaciones de "dudosa efectividad", como tanques de tormenta o balsas naturalizadas, a la expropiación de fincas agrarias para crear una franja de protección con filtros verdes y vegetación autóctona que retenga las escorrentías y con ello el vertido de nitratos de los abonos agrícolas a la laguna salada.

Esta iniciativa será sometida a la evaluación del resto de grupos municipales para tratarla en el pleno del próximo 24 de enero.