Cederán parte de la escuela para colectivos sociales

La Consejería de Educación ha aprobado la cesión a principios de este año de parte de las instalaciones del antiguo colegio Antonio Arévalo al Ayuntamiento de Cartagena, para uso sociocultural. Concretamente serán las aulas no empleadas por los alumnos del Centro Permanente de Educación para Adultos. El Consistorio tiene pensado arreglar el centro para asociaciones locales. La constante reivindicación de colectivos no solo del barrio, sino también del resto de la ciudad, de crear espacios donde se puedan organizar actividades lúdico sociales es lo que ha llevado a la Concejalía de Infraestructuras, que dirige el también alcalde, José López, a poner en marcha este proyecto. Este colegio se cerró en el año 2010 por parte de la Comunidad Autónoma, que no ha realizado obra alguna en él, a pesar de que hace cinco años cedió parte de las instalaciones para impartir educación para adultos. A él acuden a clase un millar de alumnos mayores de 18 años que carecen de las titulaciones básicas, así como desempleados, jóvenes, inmigrantes y trabajadores que quieren conseguir un título formativo. En las pocas aulas que hay operativas se imparte: Educación Básica y Educación Secundaria Obligatoria, entre otras formaciones.