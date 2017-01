«No tengo amistad con el alcalde, a mis amigos los elijo yo»

Juan Carlos Martínez Ros utilizó las redes sociales ayer para defender la venta de su hotel y asegurar que no le une «ninguna amistad» con el alcalde, pese a que el PP difundió varias fotos en las que se les ve juntos. «Somos compañeros de partido, a mis amigos los elijo yo», apuntó. Subrayó que «el PP expropió un negocio que funcionaba con la fórmula de 'te expropio pero no te pago'». Y aseguró que sus dirigentes no permitieron vender el inmueble por 1,5 millones hace unos años. «Lo demás es falso y mentira y el señor Espejo debería lavarse la boca antes de hablar de mi familia», añadió.