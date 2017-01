«Queremos animar a los jóvenes a que sigan participando en las cuadrillas»

Su profesión, técnico industrial de procesos, no guarda ninguna relación con su mayor afición: la música. Este vecino de La Aljorra, José Manuel Martínez, cultiva su pasión por la melodía desde los 6 años y ahora ejerce como presidente del grupo que mantiene intactas en su pueblo la tradición trovera y aguilandera. Esta tarde, a las cinco, ejerce como anfitrión en el XXII Encuentro de Cuadrillas en La Aljorra, un evento en el que participarán cinco agrupaciones musicales folklóricas entre las que se encuentra una invitada especial: la Cuadrilla del Tío Román, de Nerpio (Albacete). Martínez asegura que es una «oportunidad muy divertida de acercar a los jóvenes a la música tradicional».

-¿Cuándo y cómo comenzó su pasión por la música?

-La música fue una de mis primeras aficiones. Cuando era muy pequeño cogía una guitarra de juguete y me ponía frente al radio casette a intentar tocar algunas canciones. Mi abuelo me veía y a los 6 años tomó la decisión de regalarme una bandurria por navidades y comencé a acudir con él a las reuniones de la cuadrilla del pueblo. Con 8 años comencé a ser miembro de la formación de la que hoy en día soy presidente.

-¿Por qué la bandurria?

-La decisión no fue mía. Mi abuelo me la regaló y con ella empecé. Hace unos 10 años decidí cambiar de instrumento y dedicarme a la guitarra, ya que me es más fácil cantar a la vez que toco ese instrumento.

-Para los no iniciados, ¿en qué consiste una cuadrilla?

-Una cuadrilla es normalmente un grupo de entre 5 y 10 personas, o más, que tocan diferentes instrumentos de cuerda. Normalmente no está compuesta por músicos profesionales y tocan melodías típicas del folklore local y de la Navidad.

-¿Cuántas hay en Cartagena?

-En el Campo de Cartagena quedamos cinco o seis. En cambio, una vez que cruzas el Puerto de la Cadena hay un montón.

-¿De cuántas personas se compone su agrupación?

-Oscila bastante, de 12 a 20. Depende de la disponibilidad de los músicos y del grupo de baile, que se incorporó hace unos 6 años.

-¿Qué instrumentos tocan?

-Bandurria, laúd, guitarra y violín. De percusión platillos y la pandera.

-¿Qué tiene de especial la cuadrilla invitada al evento?

-La cuadrilla del Tío Román de Nerpio destaca por la juventud de sus integrantes. Uno de los grandes inconvenientes de estas agrupaciones es la falta de interés de la juventud en estos asuntos. Los de Nerpio además, llevan muchísimas mujeres entre sus integrantes, chicas jóvenes que transmiten juventud y alegría a todos los que los escuchamos y colaboramos con ellos.

-¿En qué consistirá la actuación?

-El acto oficial empieza a las 5 de la tarde en el Centro Cívico de La Aljorra. Hemos puesto un escenario y una carpa, facilitada por el Ayuntamiento. Allí realizaremos una actuación de unos 20 minutos por grupo y tras el evento formal nos juntaremos para realizar una actuación colectiva con músicos de todas las cuadrillas. Normalmente tras la actuación algunos de los miembros nos reunimos en un gran grupo para tocar y cantar una rueda de coplas en las que improvisamos los guiones y pasamos un buen rato.

-¿Con qué objetivo se organizan estas citas?

-Egoístamente lo que queremos conseguir es presentar a todas las cuadrillas y que los integrantes más jóvenes se sientan animados a seguir participando en estas agrupaciones y compartan sus inquietudes. Queremos animar a los jóvenes a que sigan participando en las cuadrillas, ya que casi no quedan en la zona del Campo de Cartagena. Además, pasaremos un buen rato durante las actuaciones y el Ayuntamiento nos ha facilitado varias visitas culturales para que todos los integrantes conozcan la historia y la cultura de la ciudad.