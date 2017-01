El PP denuncia que Intervención no autorizó la oferta de empleo local

La oferta de empleo público que supondrá incorporar al menos a veinte nuevos funcionarios y transformar en fijos los puestos de otros 150 empleados municipales fue aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena el pasado 21 de diciembre «sin el informe preceptivo de Intervención, porque no se le facilitó la información necesaria», según denunció ayer la concejal del PP Esperanza Nieto.

«Un documento de Intervención afirma que el Gobierno no ha facilitado los datos que aseguren la legalidad de la propuesta y no ha pedido comprobar si los presupuestos de 2017 pueden hacer frente a ese aumento de la plantilla», explico Nieto. A su juicio, «el Gobierno local ha vuelto a tomar una decisión importante sin contar con los informes que exige la ley. Eso explica que el concejal de Interior Francisco Aznar evitara contestar, por dos veces en el Pleno Municipal, a si era cierto que la Junta de Gobierno había aprobado la autorización de los gastos sin los informes de Intervención», añadió.

La respuesta, remitida por escrito, indica que «con carácter general, las decisiones que generan gastos económicos son objeto de fiscalización previa por parte de la Intervención». Sin embargo, el documento de ese departamento sobre la oferta de empleo dice que no se emitió informe sobre su aprobación porque «no consta en el expediente la documentación necesaria, especialmente que las vacantes ofertadas están dentro del capítulo 1 del presupuesto de 2016, no afectando al principio de estabilidad y habiendo aprobado la modificación de plantilla». Por eso, para Nieto, «López y Castejón engañan a los cartageneros al aprobar una propuesta que no están seguros de poder cumplir».

Relación de puestos

Cuatro empresas optan a realizar un proyecto de análisis, descripción y valoración de empleos en el Ayuntamiento. El objetivo es elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada y de un reglamento interno que regule su funcionamiento. La Mesa de Contratación abrió ayer las ofertas técnicas.

El presupuesto para ese estudio asciende a 150.000 euros y debe bastar para diseñar un instrumento que sirva para organizar a la plantilla de manera más eficaz.