«El personaje principal de mi obra es un Robin Hood a lo cartagenero»

A sus 72 años, Inocencio Víctor Ros todavía tiene ganas de luchar por sus sueños. Tras regentar durante más de veinticinco años su propio estudio de fotografía en la calle Carmen Conde, en Cartagena, y dedicar más de cuarenta a la Empresa Nacional Bazán, la actual Navantia, la editorial Malbec-Ediciones le ha dado la oportunidad de publicar su primera novela: 'El Bandolero de la Rosa', la historia de un Robin Hood cartagenero en la que afirma haber trabajado «mucho durante mucho tiempo».

-¿Cuándo comenzó su interés por la literatura?

- Hace catorce o quince años. Al principio escribía poesía, pero con el paso del tiempo evolucioné y comencé a escribir novelas, de las que guardo catorce, y una decena de cuentos.

-¿Por qué seleccionó 'El Bandolero de la Rosa' entre sus obras?

-Envié varios de mis trabajos a la editorial y ellos decidieron que esta era la opción más interesante ya que estaba basada en el Campo de Cartagena y es una historia de ámbito local.

-¿Y en qué se inspiró para escribir el libro?

- Esta historia comenzó siendo un simple boceto. Empecé a escribir muchos detalles sobre el folio y los fui modificando con el paso del tiempo. Me hacía mucha ilusión dar vida a una historia sobre bandoleros.

-¿De qué trata?

-Es un libro contextualizado en el año 1833, durante la Regencia de María Cristina de Borbón, cuando las desigualdades sociales crecieron sin freno. Cuenta la historia de un bebé abandonado a las puertas de la Casa de la Misericordia que decide convertirse en bandolero para castigar a sus familiares. Una historia que se relata a medio camino entre el Campo de Cartagena y la ciudad. Una historia de aventura y romance para todos los públicos. Es una obra que deberían leer todos los cartageneros, una forma de acercarse a la historia de España y de la ciudad de forma sencilla.

-¿Qué le une a la ciudad?

- Todo. He nacido en Cartagena y he vivido aquí junto a mis familiares, por lo que la ciudad tiene un papel importante en la obra. Hago referencias al Carmolí, a la Subida de las Monjas, a Fuente Cubas, etc.

-¿Qué ha significado para usted la publicación de su libro?

-Para mi es una sin duda una satisfacción. Me siento orgulloso de que una editorial como Malbec- Ediciones haya querido sacar a la luz mi obra.

-¿Se lo esperaba?

-Para nada. A la editorial llegan muchos libros a diario y la verdad es que ha sido una sorpresa.

-¿Ha visitado usted todos los lugares sobre los que escribe?

- No he estado en todos ellos, pero me he informado sobre los rincones de todos aquellos parajes reales sobre los que he escrito, ya que algunos de los emplazamientos son fruto de mi imaginación.

-¿Cómo describiría al personaje principal?

-Mi personaje principal es un 'Robin Hood' a lo cartagenero. El Bandolero de la Rosa es un hombre que regala flores a las mujeres por motivos que solo podrán conocer aquellos que lean el libro. Guardo sorpresas para mis lectores (risas).

-¿Hasta dónde le gustaría llevar sus libros?

-Me encantaría llegar al máximo número de lectores posibles y seguir publicando alguna obra más de las trece restantes que tengo escritas.