Castejón insiste en que las palabras de Tovar fueron «desafortunadas»

La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, apeló a la calma entre las agrupaciones socialistas de la Región tras la polémica entre el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, y seis barones locales. Castejón aseguró este miércoles que "desde el respeto a la militancia del PSOE de la Región de Murcia y sin ánimo de crispar, hay que apelar a la sensatez. Los que tenemos responsabilidad orgánica tenemos que mandar un mensaje de calma".

Pese a este mensaje de calma, la vicealcaldesa de Cartagena aseguró que las palabras de González Tovar fueron "desafortunadas. No se puede tener la osadía deapropiarse del sentir mayoritario de la militancia porque no todos los socialistas de la Región piensan lo mismo". Además, Castejón aseguró que sus palabras "son contradictorias", ya que recuerda que quedó en "no hablar de nombres" antes de que cada uno de los posibles candidatos defina si se presenta o no.

Por otra parte, Ana Belén Castejón admitió que si Susana Díaz "se presentara, no vería ninguna razón para no apoyarla como secretaria general", aunque reclama para ella más tiempo. Por último, Castejón abogó por una candidatura única a la secretaría general como la opción más favorable.