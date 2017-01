Los hitos que nos depara 2017

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá», reza el Evangelio según San Mateo. Muy apropiado para glosar las reivindicaciones de la Región, que no obstante sigue sin recompensa para sus problemas seculares cuando llama a las puertas de Madrid. ¿Seremos este año más felices; y nuestras vidas más cómodas? El 2017 llega con las alforjas cargadas de viejos y nuevos proyectos, y hay indicios para pensar que algunas reivindicaciones pueden verse cumplidas si no se cruzan más obstáculos por el camino.

El año 2016 se despidió con las cicatrices del Mar Menor y las devastadoras inundaciones, junto con el ramillete de las reivindicaciones históricas del agua, las infraestructuras y la sostenibilidad financiera de los servicios básicos, en especial de la Sanidad. El desempleo, el PIB regional y el turismo ofrecen señales positivas, pero los problemas de fondo siguen pendientes, con el añadido del varapalo del Informe Pisa. La manida frase de 'este año toca' depende de factores externos cuando se trata del AVE, del aeropuerto, de Portmán, de El Gorguel y cualquier otro proyecto condicionado a los presupuestos estatales. Arranca 2017 con las puertas del cielo abiertas en Caravaca de la Cruz, pero también con la incógnita política y judicial del presidente de la Comunidad. Será un año de expectativas a todos los niveles, y lo mejor es apostar por el optimismo ante estos 20 retos que la Región tiene por delante.

MIL OJOS SOBRE EL MAR MENOR

Entre el Comité Científico, la Fiscalía y la UE

1 Muchas miradas se posan sobre el Mar Menor, que fue el gran protagonista del año pasado debido al colapso medioambiental que sufrió una de las principales lagunas costeras de Europa. El Comité Asesor Científico tiene previsto emitir su informe en febrero y determinar el estado exacto del Mar Menor después de las medidas de urgencia que se han tomado desde el pasado verano, así como las acciones que hay que emprender para su regeneración. Los devastadores efectos del temporal de diciembre le dieron otro golpe a este espacio singular. Es difícil predecir en qué condiciones estará el próximo verano, ya que la recuperación será lenta. Se requiere mucha inversión y hay que atinar con las medidas que sean más eficaces para compatibilizar los usos ambientales, agrícolas y turísticos. Las diligencias abiertas por la Fiscalía del TSJ por un posible atentado medioambiental -pendiente de presentar una querella si encuentra base- tienen en vilo a los regantes, a la Confederación y a la Consejería de Agricultura; mientras que la UE ha tomado cartas en el asunto. El Gobierno regional y los hosteleros ansían resultados rápidos, pero el Comité Científico es más cauteloso y prudente.

LA HORA DEL AVE Y CAMARILLAS

Albacete funciona como la 'estación norte' de Murcia

2 ¿A la enésima va la vencida? Puede ser el año de la llegada del AVE a Murcia y de la variante de Camarillas, aunque en estos momentos la culminación de ambas infraestructuras responde más a las previsiones oficiales que a la certeza. El Ministerio de Fomento y el Gobierno regional cuentan con que el tren de alta velocidad estará operativo a finales de año a través de una vía provisional en superficie, pero dependerá del ritmo de las obras y de la super estructura del trazado ferroviario para no saltar al año 2018. La conexión con Cartagena puede quedar definida para que comiencen las obras de adaptación de la vía; mientras que Lorca sigue sin fecha, a expensas además de que se reanuden los trabajos en la zona de Almería. La ejecución de la variante de Camarillas se ha acelerado y puede estar acabada este año, al mismo tiempo o quizás antes que el AVE. Tiene la 'ventaja' de que no está electrificada y que puede ser utilizada de inmediato. Mientras tanto, muchos seguirán tomando el AVE en Albacete, que se ha convertido en la 'estación norte' de Murcia.

Por otro lado, el Corredor Mediterráneo seguirá en la agenda y pendiente de las inversiones; mientras que la ZAL de Murcia irá quemando trámites. Los empresarios de Cartagena han pedido que se paralice este proyecto y que se apueste por la zona logística de la ciudad portuaria, lo cual alimentará la polémica.

UN CONCURSO DIFÍCIL

El aeropuerto da otro giro en el aire

3 El aeropuerto de Corvera sigue 'delayed', a la espera de que Aena ratifique el acuerdo político entre el Gobierno regional y el Ministerio para que se pueda incluir el cierre de San Javier en el pliego del concurso público. Fue un cambio de última hora -otro giro en la intrincada historia del aeródromo de Corvera- que ha vuelto a trastocar la hoja de ruta de esta infraestructura que le sigue costando dinero a las arcas públicas. En el pliego se fijará la indemnización que deberá pagar futura concesionaria. Este trámite puede disuadir a algunas empresas interesadas en pujar por el contrato, y condicionará el plan de negocio y el canon que debe asumir la concesionaria, con el añadido de que Sacyr puede presentar otro recurso en los tribunales. Será difícil que el aeropuerto abra sus puertas este año, como pretende el Ejecutivo de Sánchez. De momento, Aena mantiene la actividad de San Javier con un plan de inversiones hasta el año 2021.

CARAVACA JUBILAR

La Ciudad Santa abre sus puertas por tercera vez

4 Caravaca de la Cruz celebra a partir de hoy su tercer Año Jubilar desde la concesión que hiciera en 1998 el Papa San Juan Pablo II. Será de nuevo un acontecimiento especial para el que la Ciudad de la Cruz se ha venido preparando desde hace siete años, aunque no faltan las voces críticas que afirman que no se ha hecho todo lo necesario para mejorar con respecto a los jubileos anteriores. Lo cierto es que los esfuerzos de las administraciones públicas se han hecho notar, más que en otras ocasiones, en difundir a los cuatro vientos el Año Jubilar. Está prevista la llegada de dos millones de peregrinos y las gentes de esta ciudad, en el corazón de la comarca del Noroeste, harán gala de su mejor seña de identidad: la hospitalidad. Las actividades religiosas se han cuidado con esmero y la programación cultural incluye exposiciones, conciertos y certámenes. También hay una larga lista de eventos deportivos, entre los que destaca el inicio en Caravaca de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, en agosto.

EL FUTURO DEL PRESIDENTE

Sánchez, pendiente del 'Auditorio' y la 'Púnica'

5 El presidente Pedro Antonio Sánchez tiene delante dos envites judiciales que pueden afectar a su carrera política y al Gobierno de la Comunidad Autónoma. Más pronto que tarde, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidirá si le llama a declarar como investigado por el 'caso Auditorio', a raíz de la exposición razonada de la jueza de Lorca, Consuelo Andreo, que aprecia cuatro posibles delitos en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. El acuerdo que alcanzó con Ciudadanos para acceder a la Presidencia de la Comunidad -que le obliga a dimitir si es imputado- unido a la ley de la Transparencia, le han colocado en el disparadero. Sánchez, no obstante, se prepara para resistir en el cargo si fuera imputado, lo cual abriría un escenario político convulso en el caso de que la oposición optara por una moción de censura. La postura que adopte el partido Ciudadanos será clave. El otro frente judicial depende de la decisión que tome el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye la 'trama Púnica', que puede dejar al margen a Sánchez o pedir que sea investigado.

CONGRESOS DE LOS PARTIDOS

PP, PSOE y Podemos se renuevan

6 Los principales partidos políticos de la Región darán mucho que hablar este año con sus procesos internos de renovación. El baile empezará con el PP. En primer lugar, se mirará con lupa el congreso nacional convocado para los días 10, 11 y 12 de febrero, donde se espera mantener la representación murciana en el Comité Ejecutivo Nacional. Más importante será el congreso regional posterior, a finales de marzo o principios de abril, que supondrá el relevo de Valcárcel como máximo responsable de la organización tras más de veinte años en el puesto. Si los casos judiciales que le acosan no le obligan a dejar sus cargos políticos, será el momento en el que Pedro Antonio Sánchez tome plenamente las riendas del PP murciano, algo que ya ejerce de facto.

El siguiente en abordar su renovación interna será el PSOE. Rafael González Tovar puede tener problemas para seguir en el cargo de secretario general si decide optar a la reelección, algo que aún no ha aclarado, ya que las voces internas que abogan por un cambio han aumentado en los últimos meses. Sin embargo, las incógnitas son muchas porque puede ser determinante para la Región quién salga elegido como secretario general en el congreso federal previo. Si al final se convoca para julio, tal y como se especula, el cónclave regional se podría retrasar hasta septiembre o incluso más tarde.

En Podemos, las aguas también bajan movidas. La Asamblea Ciudadana estatal de Vistalegre II, que se celebrará en febrero, supondrá el momento crítico del enfrentamiento entre 'errejonistas' y 'pablistas' y obligará de nuevo a tomar partido a la cúpula regional, donde hasta ahora han predominado los primeros. Con posterioridad se abrirá el proceso asambleario en las organizaciones regionales, a las que alcanzará la onda expansiva de Vistalegre. Óscar Urralburu piensa presentarse a la reelección, y no parece que vaya a tener oposición, pero sí que habrá cambios en el Consejo Ciudadano autonómico.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Pendientes de un desfase de 250 millones anuales

7 Una de las prioridades anotadas en la agenda del Gobierno de la nación es el nuevo modelo de financiación autonómica, pendiente desde la pasada legislatura. La próxima Conferencia de Presidentes le dará un impulso a esta reclamación de las comunidades autónomas, que resulta más apremiante en el caso de Murcia porque se trata de una de las regiones peor financiadas, con un desfase de 250 millones de euros anuales respecto de la media. Este 'castigo' ha causado un agujero en las arcas autonómicas, que arrastran un exceso de déficit que se está cubriendo con las aportaciones del FLA y del Plan de Pagos a Proveedores, necesarias para cubrir los servicios básicos, principalmente en la Sanidad. El Ministerio de Hacienda ya tiene los estudios, y el próximo reparto dependerá de los ingresos del Estado, con una variable política de posibles acuerdos bilaterales con el País Vasco y Cataluña. De ser así, las regiones modestas saldrían perdiendo, como siempre.

AGUA CON PARCHES

Ofensiva de los regantes y cambios en la CHS

8 La cuenca del Segura se enfrenta a otro año duro, como suele ser habitual, con unas reservas de agua del 22%. La recuperación de la cabecera del Tajo es muy lenta y el escenario de escasez se mantiene, a la espera de que cambie la tendencia con una primavera lluviosa. El Pacto Nacional del Agua y el nuevo PHN se eternizan en el tablero político mientras que los regantes exigen medidas urgentes al amparo del decreto de sequía: los ansiados pozos del acuífero de Calasparra se abrirán en primavera, y probablemente la batería de sondeos de la CHS en el Campo de Cartagena, siempre que no afecten al Mar Menor. Esta zona es un polvorín que volverá a estallar en verano si antes no se ha solucionado la falta de agua para la agricultura. La desalación tomará mayor protagonismo; y las cesiones de derechos se harán con cuentagotas. Seguirán los 'parches' para ir tirando. Los regantes del Trasvase Tajo-Segura lanzarán una 'ofensiva' para exigir la redotación del acueducto y nuevas aportaciones externas. No se descarta un relevo en la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como pide la Mesa del Agua, tras los cambios en el Ministerio, con María García Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado.

AYUDAS POR EL TEMPORAL

La ley frena la edificación en zonas inundables

9 El temporal puso al descubierto la necesidad de construir más presas de laminación en la cuenca para reducir los daños de la riadas. También ha hecho vulnerable los abastecimientos en una docena de municipios. La CHS avanzará en la ejecución de varias obras, con el foco puesto en los municipios del Mar Menor y el Guadalentín. El Ministerio cambió en diciembre el reglamento del dominio público hidráulico que endurece las medidas para edificar, urbanizar y montar instalaciones agrícolas e industriales en las zonas inundables. ¿A buenas horas? En los próximos meses se comprobará el alcance de las ayudas del Gobierno para Los Alcázares, donde hay miles de familias perjudicadas.

AUTOVÍAS Y PUERTOS

Acelerón en Jumilla-Yecla, y El Gorguel en dique seco

10 El principal avance en la red de autovías del Estado se producirá en el tramo Jumilla-Yecla, donde se han acelerado las obras. El capítulo de carreteras está a expensas de los presupuestos estatales, y la lista es larga: los arcos norte y noroeste de Murcia, los terceros carriles, el Reguerón y la autovía del 'bancal'. Lo de siempre. Asimismo, el Gobierno central debe pronunciarse sobre el macropuerto de contenedores de El Gorguel por una doble vía: el estudio de impacto ambiental y la declaración de objetivo estratégico. El Ejecutivo regional quiere una solución este año, que al final dependerá de la UE. Rajoy no moverá un dedo si antes no tiene el visto bueno de las autoridades europeas.

EL TURNO DE PORTMÁN

Obras a la espera de los Presupuestos del Estado

11 En septiembre comenzaron formalmente las obras de regeneración de la bahía de Portmán, y sería descabellado pensar que alguna circunstancia anómala pudiera frenar este año el trabajo de palas y camiones para retirar los estériles mineros. No obstante, aún pende la incógnita del dinero que habrá en los Presupuestos del Estado de 2017 para esta histórica obra de restauración ambiental. En el borrador de las cuentas figuran 3,8 millones de euros, una cifra que el alcalde de La Unión, Pedro López Milán, considera «a todas luces insuficiente» para imprimir un ritmo adecuado a las labores de extracción. Los diputados murcianos en el Congreso tendrán que fajarse en la arena parlamentaria para pelear una partida generosa de al menos 10 millones de euros, según el regidor. De lo contrario, opina que los trabajos irán a paso de tortuga.

LA LOSA DEL INFORME PISA

Prácticas de Medicina y universidades a la carrera

12 El conflicto entre la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica (UCAM) por las prácticas de los alumnos de Medicina puede resurgir en cualquier momento, dado el desacuerdo de la UCAM con el reparto de hospitales. Al mismo tiempo, la UMU se ha fijado entre sus objetivos el arranque, tras varios retrasos, de las obras del edificio de aulas y laboratorios de prácticas en el Campus de Ciencias de la Salud, paso necesario para el traslado definitivo de los estudiantes y profesores a El Palmar. La consolidación de la plantilla docente y de personal de Administración y Servicios, en la que el rector ha fijado su afán desde el inicio del mandato, también está señalada en rojo en la lista de objetivos, que vendrá marcada en buena medida por el inicio de la precampaña de José Orihuela para las elecciones al Rectorado en 2018, y la aprobación de los nuevos estatutos de la institución. En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), los esfuerzos se centrarán en la construcción de la nueva escuela de Arquitectura y Edificación, en el campus del Paseo Alfonso XIII. La UCAM, en plena consolidación de su imparable crecimiento, tiene pendiente los grados de tres años.

Digerido el nuevo fracaso de la Región en la evaluación internacional PISA, la Consejería de Educación tiene en su hoja de ruta el empeño por rebajar las elevadísimas tasas de repetición de curso y de abandono escolar, que siguen lastrando el sistema y que han sido objeto incluso de la reprobación de la OCDE. La marcha atrás del ministro de Educación en la aplicación de las reválidas y de las reformas mollares de la Lomce que quedaban por llevar a las aulas marcarán, en principio, un año de tranquilidad legislativa. Y de mucho diálogo, si llegan a cumplirse las expectativas que tanto el Ministerio como la Consejería de Educación han levantado entre la comunidad educativa sobre la posibilidad de sacar adelante el ansiado pacto educativo. Que ni un solo alumno empiece el curso 2017-2018 en barracones o sin su profesor en el aula debería ser la noticia del 2017.

SANIDAD SE CARGA DE PLANES

La Arrixaca estrena el nuevo hospital infantil

13 Una década después del inicio de las obras, el Materno Infantil de La Arrixaca abrirá este año el último de sus pabellones, el destinado a Pediatría. El hospital pasará a contar con 130 camas pediátricas, frente a las 100 actuales. Habrá además una Unidad de Psiquiatría Infanto Juvenil. Debe ser también el año en el que comience de una vez la esperada ampliación del Morales Meseguer, con la construcción de un edificio anexo para el hospital de día Oncohematológico. Los vecinos de la zona norte de Murcia esperan, además, que se amplíe la red de Atención Primaria con un nuevo servicio de Urgencias y un centro de salud en el barrio de Santiago y Zaraíche.

La consejera Encarna Guillén tendrá que seguir haciendo frente a la patata caliente de las incompatibilidades de los jefes de servicio. Deberá resolver las dimisiones de quienes se nieguen a dejar la actividad privada en cumplimiento de la Ley del Personal Estatutario aprobada en la Asamblea Regional, y tendrá que convocar todas las plazas de jefes de servicio y de sección por concurso de méritos. Guillén intentará que la necesidad de ir apagando fuegos en la gestión diaria no le impida poner en marcha su agenda: un Plan de Mejora de la Atención Primaria, el Pacto por la Sanidad, un plan de reorganización de las Urgencias y emergencias y una ambiciosa estrategia de crónicos para empezar a adaptar el sistema sanitario a las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Relevo en la Fiscalía del Tribunal Superior

14 El Ministerio Público debe afrontar, quizás en febrero, el relevo de su fiscal jefe en la Región. Con toda probabilidad, Manuel López Bernal, que lleva un año en situación de interinidad, concurrirá al que podría ser su tercer y último mandato. Tiene en su currículum el haber encabezado la lucha contra la corrupción, defendiendo decenas de denuncias y logrando recuperar la confianza ciudadana en la institución. En el ámbito de la Fiscalía se da por hecho que el actual teniente fiscal, José Francisco Sánchez-Lucerga, optará también al cargo. Su labor en los últimos años se ha centrado principalmente en la gestión de personal. El tercer nombre de la terna será, casi con toda probabilidad, el actual fiscal de Delitos Urbanísticos y Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera. Perteneciente al núcleo duro de López Bernal -aunque de corte más conservador-, representaría una cierta continuidad de la lucha contra la corrupción que abandera el actual fiscal jefe.

SUCESOS Y TRIBUNALES

El 'caso Cala Cortina' de Cartagena llega a juicio

15 Tras un año en el que la Justicia se puso la toga para sentar en el banquillo uno de los asuntos más mediáticos de los últimos tiempos -el 'caso Visser'-, este ejercicio se verá marcado probablemente por el juicio contra cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía implicados en el 'caso Cala Cortina' de Cartagena -eran seis en origen, pero Gregorio Javier García Miras falleció en prisión-. Deberán responder por el supuesto homicidio o asesinato de un vecino de 'Las Seiscientas', Diego Pérez, cuyo cadáver fue hallado flotando en las aguas de la cala cartagenera el 25 de marzo de 2014. La Audiencia tendrá que despachar además otros grandes asuntos que llevan ya demasiados años de tramitación. Esta semana sentará en el banquillo a 21 empresarios, agricultores y funcionarios acusados de defraudar más de un millón de euros en ayudas europeas para la transformación de cítricos. El conocido 'caso Zumo', que se destapó hace ya más de tres lustros, y que aún aguarda justicia.

LAS APUESTAS DE MURCIA

El momento de mirar al río y a la huerta

16 El año vendrá cargado de movimientos en Murcia. No se atisba ninguna transformación radical en una ciudad donde las revoluciones llevan siglos, pero sí será un año clave para poner en marcha actuaciones hace tiempo anunciadas. Es el caso de Murcia Río, proyecto estrella del Gobierno que preside el alcalde Ballesta. En el primer semestre del año estará en marcha el carril bici de la mota del Segura en su tramo urbano, entre La Fica y Manterola, adjudicado en la última junta de gobierno de 2016, que irá acompañado de la restauración de seis escaleras. La intervención para dotar de atractivos el cauce se completará con la apertura de un nuevo acceso frente a la plaza de la Cruz Roja, presupuestado para este ejercicio, aunque se verá en 2018. Las acciones en el río se centran, por ahora, en la recuperación de antiguos meandros como zonas recreativas y la potenciación de La Contraparada como sitio emblemático.

La huerta también será objeto de atención, con el inicio de la restauración de molinos abandonados, como el del Amor, en La Albatalía, y la recuperación del entorno del molino del Batán, en Zarandona. Varios cauces de riego serán rehabilitados, como la acequia Azacaya en Beniaján y la de El Raal, en Llano de Brujas. El impulso a la bicicleta se materializará en la construcción del carril bici en las grandes rondas que circundan la ciudad, desde la rotonda de Media Markt, en la avenida de Los Dolores, hasta Juan Carlos I pasando por Miguel Indurain y Reino de Murcia. Todas van a perder un carril por sentido para que puedan circular las dos ruedas.

También será el año de la redacción del plan director de San Esteban, de la renovación del geotextil que cubre los restos del arrabal andalusí y de la eliminación de la valla que rodea el yacimiento, generando nuevos espacios peatonales alrededor. Otra intervención emblemática permitirá ampliar el centro de visitantes de la muralla de Santa Eulalia, con los restos arqueológicos descubiertos en el subsuelo. La Secretaría de Estado de Cultura deberá tener redactado para después del verano el Plan Director del sitio arqueológico de Monteagudo, y se resolverá el concurso de ideas para definir los usos de la Cárcel Vieja. Está por ver si el Gobierno central acelera la redacción del plan para el interceptor de pluviales. Y será el año en el que se construya la nueva guardería de La Paz, aunque fuera del barrio. Las pedanías dispondrán de más recursos que nunca, pero serán insuficientes para que los ciudadanos perciban cambios de calado.

EL 'ECUADOR' DE CARTAGENA

Relevo en la alcaldía, y el Palacio de Deportes

17 Los principales retos de 2017 en el municipio de Cartagena pasan por el Ayuntamiento, la Universidad Politécnica y el Ministerio de Fomento. El pacto de gobierno entre Movimiento Ciudadano y PSOE vivirá su gran prueba de fuego en junio, cuando tenga que materializarse el acuerdo para que el alcalde, José López, de MC, deje su puesto a la socialista Ana Belén Castejón, actual vicealcaldesa. Este relevo pasa formalmente porque López dimita y Castejón sea investida regidora en un Pleno extraordinario. Como la Corporación está compuesta por 27 concejales, MC y PSOE, que suman once, necesitan revalidar el apoyo de los tres de Podemos o captar los otros tres de Ciudadanos para tener mayoría absoluta. En caso de desencuentro entre socialistas y localistas, López podría intentar continuar con un gobierno inestable con apoyos puntuales del PP, que tiene diez representantes. Si no pudiera hacerlo, MC acabaría en la oposición y el PP se haría con el poder con mayoría simple.

Otro desafío es retomar la excavación del Anfiteatro Romano, y sacar a la luz los restos del Monte Sacro. Asimismo, los empresarios y la Federación de Asociaciones de Vecinos trabajan para reflotar el sector turístico en el entorno del Mar Menor y para que se recuperen las zonas de baño. La Consejería de Cultura, por su parte, iniciará la remodelación del antiguo Cine Central, para que sea un centro cultural, y de la Casa del Niño, como sede del Taller Regional de Restauración.

Los vecinos tendrán gran protagonismo junto a los grupos de la oposición para que la Consejería de Sanidad reabra el Rosell como hospital completo. La UPCT sacará a concurso la construcción de la nueva sede de la Escuela de Arquitectura; mientras que el Gobierno central debe desbloquear el AVE entre Murcia y Cartagena, y dar una respuesta a la demanda de un servicio de Cercanías entre ambas ciudades. El Puerto prevé recibir 150 cruceros, con 230.000 turistas.

LORCA SE RENUEVA

La recta final de la recuperación de la ciudad

18 El año marca la recta final de las obras para recuperar la ciudad tras los terremotos de mayo de 2011. Finalizarán la rehabilitación de la Colegiata de San Patricio, la iglesia de Santa María, las obras de regeneración urbana del barrio de San Fernando, la remodelación del recinto ferial de Santa Quiteria y la ampliación del Hospital Rafael Méndez. Se iniciarán las obras de transformación de la avenida de Juan Carlos I, Alameda de Cervantes, Santa Clara y dos tramos de la Ronda Central de Evacuación. Entre las incógnitas está el uso de las iglesias de Santa María, San Juan y San Pedro una vez concluya su rehabilitación. Otro de los retos es el inicio de las obras del futuro Palacio de Justicia en un solar de la calle Selgas. Los empresarios, por su parte, esperan que se aclare el paso por la ciudad de la alta velocidad y que se marque un calendario para la llegada del tren.

RELEVOS MUNICIPALES

Cambio de alcaldes en Totana y Moratalla

19 Además de Cartagena, a mitad de año están previstos los relevos en las alcaldías de Totana y Moratalla, ambos bajo la presidencia actual de regidores de Izquierda Unida, en virtud de los acuerdos de legislatura suscritos con el PSOE. En el Ayuntamiento totanero, el primer edil, Juan José Cánovas, cederá en junio el testigo al socialista Andrés García Cánovas. Mientras que en el Consistorio moratallero, la alcaldesa, Candi Marín, debe entregar la vara de mando a Jesús Amo.

LA OFERTA CULTURAL

La nueva edición del SOS 4.8 está en el aire

20 La Mar de Músicas, el Cante de las Minas y los certámenes de Jazz de Cartagena y San Javier volverán a ser las citas que aglutinen las principales propuestas musicales en un año en el que SOS 4.8 será protagonista. Su próxima edición está en el aire. La Consejería de Cultura insiste en que habrá festival, pero todavía falta por determinar quiénes serán sus organizadores después de que Legal Music, en preconcurso de acreedores, haya admitido no poder asumir la organización con las condiciones fijadas por la Comunidad. La fecha se mantiene para mayo, pero aún no hay cartel. Para lo que sí hay es para la escena. Por el Teatro Romea y el TCM pasarán este año un buen número de compañías, directores y actores destacados, entre ellos Aitana Sánchez-Gijón, Julia Gutiérrez Caba, Declan Donnellan, Blanca Portillo y Carlos Hipólito. En el terreno expositivo, Caravaca Jubilar dará soporte a dos grandes muestras sobre el Barroco y el Renacimiento.