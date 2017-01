El Gobierno local aprobará su plan de presupuestos la próxima semana

El Gobierno municipal tiene previsto aprobar la próxima semana su proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el año 2017, con vistas a sacarlo adelante en el Pleno ordinario de finales de este mes. Antes, tendrá que someterlo al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y buscar el apoyo de alguno de los tres grupos de la oposición. El año pasado, de cara a la autorización definitiva el Ejecutivo de PSOE y MC recibió en febrero el respaldo de Ciudadanos (C's), el PP se abstuvo y Podemos votó «no».

«El proyecto de presupuestos se aprobará en la Junta de Gobierno, y confiamos en que se aprueben en el Pleno de enero», dijo a 'La Verdad' la concejal de Hacienda, Isabel García (de MC). Culminará así la fase de elaboración de las cuentas, previa criba de las propuestas realizadas por ciudadanos a través de los llamados presupuestos participativos.

El portavoz de C's, Manuel Padín, pidió que el gobierno «sea sensible a las enmiendas de Ciudadanos y no se deje chantajear por el populismo de izquierda radical». Padín recordó que, en 2016, el alcalde de Cartagena, José López, dijo: 'Acordamos con Podemos los pasos a seguir, pero para nuestra sorpresa han sido incapaces de comprender la responsabilidad que supone aprobar las cuentas. Nuestra vinculación y nuestra forma de trabajo va tener que ir mucho más de la mano de Ciudadanos, porque gracias a su apoyo tenemos presupuesto nuevo'». Padín advirtió de que ir con Podemos es apostar por lo «impredecible, incoherente e irresponsable».

C's pide protagonismo

Isabel García mostró su satisfacciór por «la intención de apoyar los presupuestos por razones técnicas y de gestión y no por oportunismo y populismo». Pero añadió: «Si la oposición aporta enmiendas que mejoren los presupuestos las tendremos en cuenta y confiamos en que, si no es para mejorarlos, no las hagan y nos apoyen igualmente».