La agricultura y los servicios impulsan la mayor bajada mensual del paro en cinco años

La vicealcaldesa y concejal del área de Estrategia Económica, Ana Belén Castejón, ha calificado de «gran noticia» la reducción del paro en 517 personas durante el mes de diciembre y en 1.502 a lo largo del año 2016.

Esta disminución deja el registro oficial de desempleados en el municipio en 18.720 personas, lo que implica la mayor bajada desde el mes de diciembre de 2010, en plena crisis económica.

«Para nosotros es una gran noticia, aunque esto no significa que nos vayamos a relajar. A pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, desde Estrategia Económica no vamos a dejar de trabajar por aportar soluciones y contribuir a que estas cifras se reduzcan mucho más», afirma Castejón.

Impulso desde la ADLE

La concejal socialista anuncia que una de las líneas prioritarias del Gobierno municipal será «incentivar la creación de negocios y proponer a nuestro tejido empresarial nuevas fórmulas como el cooperativismo».

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Cartagena, en concreto a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) se incrementará la oferta formativa para «adaptarla a las necesidades reales de nuestras empresas».

Respecto al paro juvenil, en Cartagena se situó en diciembre en 1.564 personas, lo que «también supone el mejor dato registrado en el municipio de los últimos nueve años, desde diciembre de 2008», subraya Ana Belén Castejón.

Por sectores económicos, en el último mes hubo un descenso de 517 personas en los ámbitos de la agricultura y los servicios. El Ayuntamiento quiere impulsar la diversificación, entre otras a través de los polígonos industriales de Cartagena y de distintas diputaciones.