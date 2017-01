Palazón se desliga otra vez de 'Púnica': «No sé nada de tramas. Si hay algo, me engañaron»

«Yo ni sabía ni sé nada de la 'Púnica' ni de tramas de corrupción. Yo no traté de favorecer ni a Pilar Barreiro ni a nadie, porque nadie me dijo que se quisiera presuntamente hacer favores a la alcaldesa o a otras personas con dinero público. Solo sé que firmé las facturas que me dijeron que firmara, porque entendía que todo tenía el respaldo legal de la Alcaldía. Si hay algo turbio o se demuestra que hay algo ilegal detrás de la publicidad que se encargó para promocionar la exposición de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en el Arqua y las fiestas de Carthagineses y Romanos, entonces me engañaron».

Así ha vuelto a desmarcarse del caso 'Púnica' la concejal del PP Carolina Palazón, exedil de Turismo. Palazón, que ahora está en la oposición, ha hecho estas declaraciones a 'La Verdad' tras conocer que el Consistorio de Cartagena, como acusación particular, pedirá su citación en la Audiencia Nacional como investigada, por el presunto pago encubierto de unos 3.000 euros, en 2015, para mejorar la reputación de Barreiro en internet. El Ayuntamiento se basa en el testimonio del exjefe de gabinete Francisco Ferreño, investigado.

«Estoy tranquilísima. Si me llaman a declarar lo haré con la conciencia tranquila. Pero siento impotencia de ver cómo se utiliza mi nombre como arma arrojadiza para manchar, sin justificación, el nombre del Partido Popular. Soy víctima de una persecución política por parte del alcalde y de Movimiento Ciudadano, pero esto me da más fuerzas para cumplir mi tarea», dijo Palazón.

Carolina Palazón

El portavoz del PP, Francisco Espejo, indicó que Palazón «tiene todo el respaldo del grupo municipal» y acusó a López de impulsar «no una acusación particular, sino una persecución particular en el peor estilo de los regímenes populistas». Además, anunció que preguntará «si la Asesoría Jurídica recibe órdenes del jefe del gabinete del alcalde y presidente de MC, Jesús Giménez, algo que sería muy grave». Asimismo, recordó que «ni la Guardia Civil ni el juez han citado a Palazón en ningún sitio».

«Libertad de criterio»

«Yo he comentado, junto con el alcalde, decenas de situaciones administrativas con los responsables de los servicios municipales, incluida la Asesoría Jurídica. Pero no he dado ninguna orden. Todos los servicios actúan con libertad de criterio y comunican al alcalde sus decisiones», dijo Giménez. Y añadió que López, sobre la base del decreto que regula la Asesoría Jurídica, aprobado en 2012, pidió en 2015 a aquélla personarse en 'Púnica', sin indicar en calidad de qué.

Giménez señaló que «las teorías del PP faltan al respeto a los funcionarios, que actúan siempre con profesionalidad, rigor e independencia». E indicó que él cumple con el régimen de incompatibilidades y que, por tanto, no ejerce como abogado.