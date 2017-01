El Ayuntamiento pierde margen para bajar el agua en pleno conflicto por el fondo social

El choque de los últimos días entre el Ayuntamiento e Hidrogea se cobrará 630.000 euros en perjuicio de la rebaja del recibo del agua a todos los hogares y en detrimento de las obras para mejorar el servicio. El Ayuntamiento está obligado a destinar ese dinero al fondo social con el que se cubrieron 22.000 recibos de familias sin recursos en los últimos tres años y medio. El abono corresponde a los años 2015 y 2016. En 2017, esta fórmula no ha sido prorrogada y será la Concejalía de Asuntos Sociales la que lo financie, con 500.000 euros de su presupuesto.

EN CIFRAS 1,5 millones de euros ha costado el fondo social en tres años y medio. Un millón sigue pendiente de liquidar. 22.000 recibos de hogares sin recursos se abonaron durante los 42 meses de funcionamiento del fondo. 6.000 familias se beneficiaron, en uno o más recibos, de la existencia de este fondo social. 5.00.000 euros ha presupuestado la Concejalía de Servicios Sociales para cubrir el fondo este año. 5 millones de euros es el superávit que se espera en la liquidación del de 2015 y 2016.

La empresa de suministro de aguas ha prestado el servicio sin recibir compensaciones en los últimos 24 meses, pero este año exigirá el dinero cuando tenga lugar la liquidación de los dos últimos ejercicios. Una portavoz de la compañía de servicios subrayó que todo está claramente previsto en el acuerdo que firmó con el Ayuntamiento, a principios de 2013 y que significó el comienzo del funcionamiento del fondo social. En el documento se establece la cantidad de 157.000 euros por semestre para cubrir los recibos de hogares sin recursos. Los gastos de esos primeros seis meses y los de 2014 fueron amortizados con cargo a las liquidaciones del contrato de esos dos años, en los que ya se registraron respectivamente 4 y 2,6 millones de superávit.

La empresa subrayó que en el Ayuntamiento conocían la existencia de un sobrecoste, dado que el número de recibos y hogares incluidos aumentaron el gasto necesario en 400.000 euros. En total se han visto beneficiadas unas 6.000 familias.

Un portavoz de la Alcaldía admitió que no queda otro remedio que descontar la cantidad pactada en 2013 de los superávit del pasado ejercicio y del anterior, con lo que tendrá menos dinero para hacer una reducción de tarifas que el Gobierno local actual prometió y no ha cumplido aún. También hay un plan de obras en modernización del sistema de agua y alcantarillado que puede verse afectado. Lo que no está dispuesto a costear el Ayuntamiento son los 400.000 euros adicionales

Más fiscalización y bloqueo

Con el cambio de gobierno, el nuevo alcalde, José López, inició en la segunda mitad de 2015 un plan de fiscalización de los gastos que ha bloqueado las liquidaciones de los ejercicios posteriores. Por eso, no se ha podido utilizar unos superávits que no están acreditados, aunque se presume que pueden sumar unos 5 millones de euros.

Los puntos de conflicto son variados, entre ellos los márgenes en los precios aplicados por la adquisición de contadores y de otros materiales y el coste de grandes obras realizadas. También el empleo de lo que se ahorró entre la licitación y la contratación de las mismas. Las dudas del Gobierno local persisten y también sus quejas por la falta de información ordenada y detallada sobre todo ello.

El fondo social ha sido el último punto de choque que se ha destapado. El Ayuntamiento se negó, desde el principio, a asociarlo al contrato y ha anulado esa vinculación para 2017, pero Hidrogea apela al acuerdo vigente hasta el pasado 31 de diciembre para reclamar el dinero.

«No solo está el acuerdo de 2013. El Ayuntamiento consideró dar su visto bueno a una prórroga a finales de 2015, aunque el asunto incluido en una reunión de la Junta de Gobierno local quedó sin resolver. Servicios Sociales ha sido informado siempre del funcionamiento de este fondo y no ha puesto problemas», añadió la portavoz.

El Gobierno local se mantiene en sus trece. «No nos parece bien que eso haya que cargarlo en las tarifas o al superávit, que viene a ser lo mismo, porque lo han generado los usuarios con el pago de los recibos. No debería ser algo incluido en el contrato y si Hidrogea quiere presumir de una labor social, debería pagarlo de su bolsillo», indicó un portavoz de la Alcaldía. De ahí que no se haya prorrogado el convenio en 2017. Servicios Sociales pondrá el dinero para atender a unos 1.900 hogares durante este año. «Al final, casi no hay diferencia. Lo pagarán igual los ciudadanos», añadió la portavoz de Hidrogea.

La negativa del Ayuntamiento a reconocer los 400.000 euros cubiertos sin presupuestar por el fondo social obligará a Hidrogea a poner esa parte, pese a que desde la empresa aseguran que hubo un acuerdo tácito de ir más allá de los que se había previsto. «Fue así con el Ejecutivo del PP, pero también el de ahora [de MC y PSOE]conocía ese gasto de más y no hizo mención a que no iba a autorizar el pago», aseguró la portavoz de Hidrogea.