Los pacientes esperan casi un día en Urgencias su ingreso en el Santa Lucía

Carmen mostró su impresión de que, por lo que sea, no se valora suficientemente la gravedad de algunos casos. «Cuando alguien como mi hermano llega con vómitos de sangre, no puede esperar casi un día a que Sanidad le dé una cama», dijo.

La primera reacción de Sanidad fue esperar a que el atasco se resolviera por sí solo, confiando en «el refuerzo de personal que se puso para estas fiestas». «Esto no se debe a ninguna causa concreta, ni a la gripe ni cosas similares. Una espera de cinco horas no es inusual en estas fechas festivas», dijo la portavoz.

Yo estuve ayer allí con Joaquín. Él llevaba desde las 04.00 del martes en urgencias, nosotros desde las 09.30. Le dieron cama cerca de las 11 de la noche; nosotros llegamos a planta más allá de las 12. Según fuentes de confianza el gerente decidió más allá de las 8 de la tarde abrir la zona que tenía cerrada, cuando urgencias llevaba colapsada desde medio día. Desde su despacho, si es que estaba en él, pues nos dijeron que no estaba, demoró una decisión que afectaba a muchas personas durante demasiado tiempo. Personas enfermas con decisión de ingreso por parte de los facultativos. Lo que le paguen para que gestione el hospital, NO SE LO GANA, deberían de cesarlo y que se dedique a otra cosa si es que sabe, porque su gestión pasa por encima de personas enfermas que no pueden estar más de 12 horas esperando una atención acorde a su situación de salud, al albur de una decisión que no tomó en el momento adecuado.

Si vosotros estais mal ,,imaginate aqui....tu aqui vas a la arrixaca,y como.sea una tonteria vale,pero como tengas una pruba diagnostica te tras el dia entero en la sala de spera,el morales esta colapsado literalmente y reina sofia tambien se quedo pequeño y eso que apenas tiene mas de 10 años . Si el rosel a mitad 100 camas y el santa lucia que tiee mas de 500 camas no hay espacio en una ciudad de 220000, imaginate ademas la ser arrixaca es el de referencia de toda la region y en algunos trasplantes el nacional de referencia...y apenas tiene 200 camas mas.

La sanidad aquí en CT está por los suelos. Después de un montón de horas te meten en una nave con unos 40 enfermos no te atienden y cuando son las 6 de la mañana aparece una enfermera y le dices oiga estamos sin cenar y sin tratamiento toda la noche los enfermos pidiendo ayuda y no aparece nadie. Hace unos 20 días un enfermo no tenia cama y un empleado defendía que no avían más camas, le comente que una planta la avía visto vacía y me izo la contra. Ahora dicen que tienen 28 camas. Creo que muchos deben de dimitir. Como siempre los pantuflos lo hacen mal y está claro el porqué, un dinero que se les escurrepor los dedos. Hace falta abrir urgencias del Parchís, hospital de Marina tiene escaleras contra incendios,el Rosell al 100 % y Santa Lucia de cartón que nos cuesta un pastón mantenerlo a lo mínimo, así abría un ahorro tremendo. La Fuerza de los Mayores

Si teneis mas camas que nosotros por habitante....

Que te piensas que en la arrixaca no se espera o el morales tampoco..?

El gobierno regional machacan de nuevo a Cartagena , mienten, no invierte y luego lo inconcebible les votan, pero lo más grave que los demás partidos no hacen nada , no hay vergüenza, (excepto movimiento ciudadanos) , dejar de quejaros!! Esto lo habéis votado ustedes, la consecuencia es pasillos con enfermos!!

Que se acerquen a urgencias los que han vetado de nuevo el Rosell .A lo mejor se humanizan y no piensan en jilipolleces que si somos o que ya estan estos o coñas de estas.