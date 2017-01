El PP critica que MC se atribuya el éxito turístico

Mal veo al PP en las próximas elecciones locales como no se unan al proyecto 2es+

Realmente MC no ha hecho nada en año y medio. El Anfiteatro tanto que anunciaban a bombo y platillo hace tanto tiempo y aún no han movido ni una piedra. Por mucho que me pese el único mérito del éxito turístico en Cartagena hasta ahora es del PP.