«Las cuentas regionales ignoran las prioridades del municipio»

«Como anunciamos en la comparecencia efectuada tras la presentación de las enmiendas parciales a los presupuestos regionales, todo lo que se preveía era insuficiente y, en muchos casos, también irrelevante. Recordamos lo que pasó con las de este año, que han quedado sin ejecutar. Manifestamos entonces nuestra confianza en que nuestra sincera relación con el Ejecutivo regional aumente la contribución al municipio como viene sucediendo desde que gobernamos. Sin embargo, los presupuestos regionales han salido adelante sin tener en cuenta las prioridades del municipio, que expresamos en una carta enviada al consejero de Hacienda, Andrés Carrillo. Las inversiones reflejadas para nuestro municipio buscan el efectismo y no la efectividad. Y el peso de las enmiendas de los grupos en la Asamblea es testimonial para Cartagena. PP y Ciudadanos, coalición en el Gobierno, no mejoraron casi en nada las cuentas, y PSOE y Podemos no han podido aportar nada porque se lo han impedido».