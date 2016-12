Castejón: «2017 debe ser el año de la consolidación económica y el de la creación de empleo»

¿Por qué esta sin construir el lunar este de CARTAGENA? A mi forma de ver muy sencillo, al cerrar toda la industria que ya conocemos, traslado de organismos públicos y de otras índole de CARTAGENA a INNOMBRABLE, disminución del Ejercito de Tierra y la Marina de Guerra? y si a todo esto le sumamos también la crisis, el resultado es la emigración de cartageneros buscado trabajo en otros lugares de España y Extranjero, estas razones no llevan a la inexistencia de demanda de compra de viviendas, por lo cual las empresas constructoras se están quietecitas y no levantan edificio alguno.

Pero como quiere que Cartagena tenga starups si nos obliga el INFO a ir al parque Tecnologico si queremos pillar un euro ?.Cartagena solo puede tener empresas de construccion y pocas porque los negreros quitan los presupuestos,tiendas de ropa ya no porque no se puede competir con los grandes.o sea nos dejan los bares y los restaurantes.No llegara el AVE y el FERRMED tampoco porque habra que llevarse el porte a Nonduermas o al futuro puerto de Murcia ,o sea del Goguel.¿Que futuro tiene Cartagena ?

No se trata solo del PP.Se trata esencialmente de politicos cartageneros preparados que sepan de la realidad de Cartagena para defenderla..Por mucha voluntad que tu tengas en dar empleo ,si no sabes que los expertos ya no estan en Cartagena porque se traslada dicho archivo a Murcia ,y asi muchas cosas que los sindicatos lo conocen ,pues no puedes hacer nada.