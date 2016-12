«Para ser un buen jefe de sala hay que saber qué necesita cada cliente»

Cuando tan solo era una niña, Manuela Martínez ya sentía la necesidad de ayudar a sus padres en el negocio familiar, un restaurante localizado en Santiago de la Ribera. Ahora, con 22 años ha ganado el premio a 'Jefe Nacional de Sala', uno de los mayores galardones en el sector hostelero. Martínez es alumna de Segundo curso del Grado Superior de Dirección de Servicios en Restauración del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo de Cartagena y sueña con poder compaginar su trayectoria profesional con su vida personal.

-¿Cómo se inició en el sector de la hostelería?

-Mis padres tienen un restaurante llamado Asador Sierra de Cazorla en el que he estado ayudando desde que era una niña. Me subía a una caja, cuando no llegaba al mostrador, para echar una mano y fregar platos por puro placer. Así empecé. Más tarde me matriculé en el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena, donde curso el segundo año.

-¿Qué significa ser un buen jefe de sala para usted?

- Ser un buen jefe de sala no es simplemente servir un plato a un cliente de forma correcta o darle la bienvenida. Hay que conseguir que los comensales vivan una buena experiencia en la mesa y saber qué necesita cada cliente.

- ¿Hay que tener algún cualidad importante?

-La honestidad y la humildad son sin duda los requisitos más importantes para cualquier trabajo.

- ¿Considera necesaria la formación?

- Es algo primordial. Cualquiera no es un buen camarero. Necesitas tener unos conocimientos mínimos para poder darle al cliente de forma óptima todo lo que necesita. Se nota.

- ¿Cuáles son sus objetivos?

-En primer lugar me gustaría seguir ayudando a mi familia todo lo que pueda con el restaurante. Además, me encantaría enfocar mi vida profesional a otros sectores. Me gustaría presentarme a una oposición a profesora de alguna escuela de restauración o ser gerente de un hotel.

- ¿Es duro trabajar en el sector hostelero?

- Además de ser muy duro, te quita mucho tiempo para poder disfrutar de otras cosas. En mi caso lo disfruto porque realmente me gusta y es como practicar una afición, pero aun así es bastante agotador.

-¿En qué consiste un concurso de jefe de sala?

-Realizamos el montaje de una mesa, pelamos fruta al aire, decantamos un vino, hacemos cócteles y cata de quesos y cortamos jamón. Además, hacemos una prueba de barista, entre otras. Tocamos muchos palos.

-También tiene un premio de barista. ¿Es cierto?

- Sí. Es un premio especial para la prueba de barista, en la que obtuve la mayor puntuación en la elaboración de dos expresos y dos capuchinos. En el ejercicio no solo tuvimos que elaborar un café, sino hacerlo de una manera limpia e identificando varios aromas, entre otros factores.

-Dentro de la sala ha tocado varios palos, ¿cuál es su favorito?

-El corte de jamón y la coctelería me gustan muchísimo, ademas son mis puntos fuertes.

-¿Considera que hay buen nivel hostelero en Cartagena?

-En Cartagena hay locales muy punteros y en la escuela salimos muy bien preparados. Cada vez somos más los alumnos que estamos entrando en el sector, por lo que considero que sí que hay nivel. A veces no nos damos cuenta de ello, pero lo comprobamos cuando salimos fuera. Estamos teniendo muy buenos resultados.