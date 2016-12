El PP denuncia el «descontrol» del botelleo y pide medidas urgentes para Nochevieja

Estos individuos del Partido Popular INNOMBRABLE han perdido el norte, los papeles, la memoria tanto humana como política? Sres. como se les ocurre publicar esta nota de prensa en estos términos (los auténticos CARTAGENEROS,no olvidamos), después de no haber movido in un solo dedo al respecto (como tampoco por CARTAGENA en general que nos hemos sentido a una autentica deriva) en su dilatado mandato. (Vergonzosos ejemplo recientes de botellón, Rambla de Benipila, Príncipe de Asturias, Estadio Carthagonova, Aire y Procesión del Encuentro, Cabo de Palos?) No hay manera de que publiquen ni una solo nota de prensa coherente. Motivo este que deja a las clara el gran maremágnum que sigue existiendo entre sus componentes. O entra sabia nueva, o cabían trescientos sesenta y cinco grados, o el batacazo político que se avecina en él PP para las próximas elecciones, va hacer de los que marque una época histórica.





LA CORONA DE ESPAÑA ESTA EN DEUDA CON CARTAGENA.





TARDE MAS O TARDE MENOS CARTAGENA SERA PROVINCIA.