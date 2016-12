El Ayuntamiento releva a Hidrogea en la gestión del fondo social del agua

Más de 1.900 familias sin recursos se quedarán el próximo año sin las ayudas para pagar el recibo del agua por el bloqueo de la prórroga del Fondo Social para 2017 por parte de Movimiento Ciudadano (MC), según denunció ayer la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea. Ese fondo ha condonado 22.000 recibos a más de 6.000 familias desde su implantación en 2013. Sin embargo, la concejal de Servicios Sociales, Carmen Martín, garantizó ese servicio, que será prestado directamente por el Ayuntamiento. Para atenderlo habrá en los presupuestos municipales de 2017 una partida de 500.000 euros.

La compañía insistió en un comunicado que los hogares que se han beneficiado en 2015 y 2016 de las ayudas para pagar el recibo del agua no podrán hacerlo a partir del próximo día 1 de enero. Acusó al partido del alcalde, José López, de «estar bloqueando» la prórroga de este fondo social que se incluyó en las liquidaciones anuales del servicio y en las tarifas del agua, y que se ha mantenido vigente hasta ahora.

Este acuerdo entre Ayuntamiento e Hidrogea permite ayudar a familias sin recursos o en riesgo de exclusión social. Aunque los trámites se realizan desde la empresa, es la Concejalía de Asuntos Sociales la que determina qué familias son las destinatarias y a quiénes se le mantiene a lo largo de los años, reconoció la concesionaria.

El concejal delegado del Área de Calidad de Vida, Francisco Calderón, (de quien depende Servicios Sociales) reiteró que será el Ayuntamiento quien gestionará de manera directa ese servicio, después de comprobar que Hidrogea no abonaba ni un solo euro del fondo social que gestionaba.

«La situación para el ciudadano no cambia puesto que, como reconoce en su comunicación Hidrogea, seguirá siendo el Ayuntamiento quien atienda a sus ciudadanos como hasta ahora, si bien la concesionaria no se apuntará una labor social que tristemente no atiende», aseguró el concejal.

Calderón y técnicos municipales mantuvieron ayer una reunión para preparar un oficio contestando a la concesionaria, que hace unos días comunicó al gobierno una reclamación económica por la gestión del fondo social al que, sin embargo, no aportó fondos, añadió. La concesionaria comunicó que consideraba liquidada la anualidad 2014 (correspondiente a la anterior corporación) pero no las de 2015 y 2016, por las que reclama 1,5 millones.

Francisco Calderón lamentó que «anteriores corporaciones han permitido a Hidrogea obtener beneficios que no le correspondían y hacer proselitismo con una labor social que no cumple».