Doña Manolita

Seguramente, y más aún dadas las fechas, nada más ver el título habrán pensado que me refiero a la mujer más famosa de España en cuanto a venta de lotería en Madrid, pues de todos es conocida su fama y la cantidad de premios que de su administración han salido y las grandes colas que se montan en fechas previas a Navidad. Pero no, en esta ocasión me estoy refiriendo a otra Manolita, la mía particular, y es que buenos amigos míos que la conocen, me han pedido en muchas ocasiones que hable de ella y hoy le ha llegado el turno.

Manolita no es ni siquiera una persona, sino una gata muy especial. Y para hablar de animales nada mejor que la compañía de mi buen amigo y padrino de Manolita, Mateo de Tucán, que junto con Diego son los proveedores de alimentación y caprichos de Manolita, y a los que en alguna ocasión he invitado a tomar un vino en bodega para hablar de felinos, de sus costumbres y sus &ldquorarezas&rdquo.

Nada más llegar a casa, Manolita saluda a los invitados con su maullido de bienvenida y presta nos acompaña a todos hasta la mesa en bodega, alrededor de la cual nos reunimos para degustar un vino blanco de la Región del Ródano, Cotes-du-Rhone, Xavier 2015 que Mateo había elegido. Un vino personal y moderno del reconocido enólogo Xavier Vignon, dominado por la garnacha y que cuenta con el aporte de las variedades roussane y clarete; un blanco elegante en nariz y de alegre frescura en boca y que, a una temperatura de 9 grados, estaba exquisito. Y para acompañar las tres botellas que fueron degolladas, una barra de pan de Julio, de El Algar, un pan artesano que dura tres días sin ponerse duro y que, para el mojete y para acompañar lonchas cargadas de producto con salsas o aceites, es perfecto.

«Los gatos impresionan porque miran de forma fija y parecen conocer secretos arcanos»

Así pues, aprovechando sus magníficas cualidades, el complemento elegido para la ocasión fue un surtido de conservas de Santoña.

Anchoas Premiun en aceite puro de oliva, de las que van 10 por lata, láminas de bonito en aceite de oliva, Agujas o Relanzones en aceite, una variedad de pescado azul poco valorado pero sabrosísimo, Bocartes a la cazuela, un boquerón cocido en una salsa de cebolla pochada con vino y unos jibiones del Cantábrico cocidos en su propia tinta, todo ello especial para el mojete y para poner sobre tostas bien cargadas. Y entre sorbos de vino y buen tapeo, Mateo nos contó algunas curiosidades sobre los felinos.

Desde Egipto

La domesticación del gato se cree que comenzó en el año 7500 antes de Cristo, siendo notablemente diferente la visión que el hombre ha tenido de éste dependiendo que se trate de una época u otra. Comenzando por el antiguo Egipto, donde se los veneraba y pasando por la Edad Media, cuando eran quemados en hogueras, los gatos se fueron abriendo camino hasta llegar a la Europa del siglo XX, principalmente por dos razones: su capacidad para despertar la fascinación en los amantes de la belleza salvaje y, sobre todo, sus exigencias emocionales, materiales y fisiológicas como compañero de piso, sensiblemente inferiores a las de cualquier can.

El gato está mucho menos domesticado que el perro por eso, someterlo a un entorno sin enriquecimiento ambiental como es un piso, donde no puede cazar ni tiene árboles a los que subirse, hace que poco a poco pierda la conducta predadora y de juego. Está bien dejarse contagiar por esa capacidad que tienen los gatos de concentrase en el momento presente y por ese dominio de su cuerpo, esa forma física envidiable en la que saben mantenerse, ¡a pesar de todo lo que duermen!, mediante esta rutina, mezcla de yoga y de artes marciales, que ellos solitos practican.

Decía Mateo: «El gato impresiona porque te mira. Te mira de forma más fija que tú a él. Nos pone nerviosos, parece conocer secretos arcanos y encerrar verdades misteriosas, son buenos compañeros. Les encanta observar cómo trabajamos. Si te ven centrado en algo, enseguida se te ponen al lado. A veces incluso ronronean, y ese sonido funciona como un motor diesel para la creatividad&rdquo. Mientras charlamos y compartimos aperitivo, Manolita nos observa desde las alturas.

Interviene entonces Diego para comentar que muchos famosos eligen a los gatos como animal de compañía. Dalí tenía a Babou, con el que siempre viajaba; Fredie Mercury tenía dos, Óscar y Tiffany, y David Bowie, un majestuoso abisinio, Ernest Hemingway, que según sus más allegados era el único que se libraba de su mal humor. En fin, que los gatos son muy buenos amigos del hombre, incluso hablan dialectos para que les entendamos, los expertos creen que los gatos domésticos han desarrollado vocalizaciones diferentes a los salvajes. Manolita no vocaliza igual cuando quiere beber agua en el goteo del grifo, que cuando está encerrada y llama para salir; y es totalmente distinta cuando le invitamos a tocar el piano, cosa que le encanta a pesar de su sordera porque al ser angora-persa y albina, les falla el oído desde su nacimiento, a pesar de lo cual es un espectáculo ver como toca con sus cuatro patitas.

Siguió Mateo amenizando la velada mientras nos contaba los caprichos de todo tipo que hoy en día les dan a las mascotas; desde alimentos especiales, juguetes, camas, correas, trabajos de peluquería, vestuarios de invierno e infinidad de complementos, pero lo último y más novedoso, es el vino Pinot Meow que una compañía estadounidense ha sacado al mercado para los gatos más sofisticados. Un vino libre de alcohol y realizado con ingredientes naturales, para mantener al felino en perfecto estado de salud. El brebaje está preparado con hierba Nepeta Cataría, más conocida como menta gatuna o canip, además de remolacha orgánica. Cuando los gatos huelen catnip, suelen ponerse traviesos y comienzan a moverse y a juguetear por toda la casa. Todo lo contrario pasa cuando ingieren esta hierba, se vuelven más melosos y cariñosos.

Y en cuanto a la última moda de gatos, nos habló de los Maine Coon, originario de EE UU, con una longitud de un metro desde nariz a cola, tiene un peso de entre 7 y 10 kilos. Se trata de una raza muy popular debido a su aspecto salvaje y gran tamaño; parece un lince, con un esqueleto fuerte y gran musculatura, su mirada es cautivadora. A pesar de su gran tamaño y de su aspecto imponente, son muy cariñosos y tienen un carácter muy especial, ya que son tranquilos y sociables y muy juguetones. En España ya existen varios criaderos con pedigrí y, según Mateo, pronto los tendremos como una mascota más en casa.

La velada terminó, como no podía ser de otra manera, con Diego partitura en mano y Manolita al piano, deleitándonos con tres gráciles paseos por el teclado con los que disfrutaron tanto ella como mis invitados. Es una de las muchas singularidades de mi gata que he ido descubriendo a lo largo de los 15 años que han transcurrido desde que la apadrinó Tucán. Y hoy,en vez de la reflexión habitual, aprovecho para felicitarles las fiestas y desearles lo mejor y que todo transcurra en paz y armonía y en compañía de aquellos que más amamos.