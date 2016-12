López pide más presión contra el Gobierno regional para aumentar la inversión en Cartagena

El alcalde de Cartagena, José López, invitó este viernes a la oposición política en la Asamblea regional a estudiar el uso del "arma total, el 'Armageddon' que supone poder cambiar al Gobierno autonómico", ante el "cumplimiento 0" de las enmiendas favorables a Cartagena en los Presupuestos regionales de 2017.

López compareció en el Palacio Consistorial acompañado por el presidente de Movimiento Ciudadano, Jesús Jiménez, y por el asesor municipal y vicepresidente de la Plataforma '2 es +' a favor de la provincialidad, Antonio García, para analizar la ejecución presupuestaria de 2016 y el proyecto de cuentas regionales para 2017.

"Si yo hago un pacto con usted y usted no cumple, yo cambio el Gobierno", apuntó el regidor. Ante la pregunta de si se refería a Ciudadanos, que apoyó al PP para que formara el Ejecutivo autonómico, el alcalde dijo que emplazaba "a todos los grupos de oposición a que se pongan de acuerdo y obliguen a cumplir las enmiendas. Me da igual el color de los partidos", apuntó.

El equipo del primer edil denuncia el incumplimiento total de las enmiendas al presupuesto de 2016 y la repetición de inversiones no realizadas en las cuentas de 2017

El análisis del equipo del alcalde indica que en 2016 había 81 millones de euros de fondos regionales para gastos de capital en Cartagena. "Se ha ejecutado uno de cada dos, aproximadamente, lo cual es más que la media regional", indicó García. Sin embargo, lo que más indigna a López y sus colaboradores es que la ejecución de las enmiendas de la oposición "es del 0%". "Se propusieron cinco millones para el Rosell, 25.000 euros para el Centro de Parkinson, 660.000 para la Zona de Actividades Lógísticas, 40.000 para recuperar el Anfiteatro Romano y 60.000 para el Monasterio de San Ginés. No solo no se ha ejecutado nada, sino que además hay tres de estas partidas que no aparecen en los presupuestos de 2017", aseveró.

García admitió que las inversiones y las transferencias de capital aumentan hasta los 84 millones de euros. Pero a continuación verbalizó la "escasa confianza" que tiene el equipo de alcaldía en que se ejecuten.

"Esta forma de actuar convierte el presupuesto en un elemento propagandístico. Yo anuncio inversiones que quiero que diga todo el mundo que voy a hacer, luego hago muchas menos y las vuelvo a presupuestar algunas al año siguiente", indicó el asesor.

Por esto, tanto él como el alcalde pidieron a los grupos de oposición que dirijan también algunas enmiendas al articulado del presupuesto para conseguir que se cumplan las que van destinadas a cambiar las inversiones. "Los grupos de oposición, más allá de cambiar el gobierno, tienen la capacidad de legislar para obligar al Gobierno regional a cumplir lo que pacta", añadió el presidente de MC, Jesús Jiménez.

El PSOE pide 20 millones más

El PSOE, coaligado con MC en el Gobierno local, anunció unos minutos antes que López que exigirá que los Presupuestos regionales se modifiquen para que Cartagena disponga de veinte millones de euros más. Según su análisis, el capítulo 6 de inversiones solo destina a Cartagena 12,2 de los 196 millones previstos. "Los datos no mienten y dejan muy claro que Cartagena está siendo maltratada por el Gobierno regional. Recibe mucho menos de lo que le corresponde", explicó la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón.

La propuesta socialista distribuye la inversión entre el Rosell y los proyectos en barrios y diputaciones, que, son los más perjudicados, según la visión del PSOE.