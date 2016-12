Inician las obras para convertir el dique de Navidad de Cartagena en zona de recreo

Me gustaria saber por que en la Jornada que dio la APC el 26 noviembre pasado se hablaba de la Comarca del Campo de Cartagena como la de siempre ,es decir, todos los datos estadisticos que daban los ponentes ,que solo se enfocaba el asunto en la importancia del futuro puerto de Murcia refiriendose al Gorguel y digo puerto de Murcia porque es asi como se pronuncia y tienen razon porque requerira una nueva AUTORIDAD PORTUARIA al no ser darsena ,no existe continuidad alguna y como digo ,dicho datos se daban en funcion de la comarca antigua del Campo de Cartagena y que la Comunidad a partido en dos y que para el Puerto no distingue dicha partición.Si la comunidad ha partido la Comarca de Cartagena en dos ¿por que no se contempla para hacer un nuevo puerto en zona de Cartagena ,pero que no adminitrara probablemente la APC porque no sera darsena ,sino que sera un nuevo puerto :El de Murcia como lo escriben para definir el Gorguel.