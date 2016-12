Los hosteleros exigen una norma que sancione por beber en la calle

No al botellón en la zona estadio por favor. Vahí vive gente aunque no sean de la categoría del centro, pero que necesitan descanso los fines de semana.

Mejor que beban en el recinto del cartagonova que en el centro? Pero será para los del centro? Que pasa con los que viven en esa zona? También tenemos derecho al,descanso, una cosa son las fiestas y otro el festorro de botellón semanalmente. DERECHO AL DESCANSO o que lo pongan en otra zona. Lo que unos no quieren para otros?

Mejor que beban allí que no en el centro. No pasa nada y los señores del PP no sé porque se quejan porque en sus años de gobierno se bebía en el Cartagonova, Eroski, centro e incluso en Principe de Asturias.