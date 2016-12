Grandes maceteros protegen ya zonas del centro histórico frente a atentados

Lo que hay que hacer es controlar quien y para que vienen ciertos elementos y elementas a España . Porque entra mucha mafia y aquí están y nadie hace nada . Este país es un coladero. Eso es lo que tendrían que solucionar y no poner macetas ! Van siempre a toque de trompeta como se nota que no se han manchado las manos en su vida tienen puestos de decisión sin tener ni idea...una médico de ministra de infraestructuras ....en definitiva chapuza¡

Mira el control nunca está de más pero si te la quieren colar te la cuelan, por eso las fuerzas de seguridad tienen que seguir haciendo el magnifico trabajo que hacen. Mira sino a los americanos si se la colaron ni no y luego los lavados de cabeza que hacen.

Sí, sí. No se controla la entrada verdad?

Me hace gracia como sale el 'menistro' diciendo que se pongan medidas para evitar atropellos masivos. Es como ponerle puertas al campo. Si algún energúmeno de estos quiere puede hacer el daño igual. Si no puede entrar con el trailer se mete andando y saca la pistola y se puede cargar a 18 no, a 180...