«Encontré mi vía de escape en la música, es como una psicóloga para mí»

Del trovo a icono del rap cartagenero. Así ha evolucionado la faceta artística de Kaze, un MC que lleva a la ciudad portuaria a las salas de todo el país con su famoso coro 'Cartagena en el Mapa'. Hace tres semanas lanzó su primer disco en formato físico y antes de su salida al mercado más de 600 personas habían participado en la preventa del álbum. Un fenómeno de masas a nivel nacional con casi 50.000 seguidores en redes sociales.

- ¿Por qué decidió comenzar a rapear?

-Todo empezó fuera del rap. Con doce años comencé a escribir prosa, unos años más tarde vinieron al colegio unos señores a recitar trovos y me impresionaron tanto que me aficioné a este género. Del trovo pasé a la poesía y de la poesía al rap, ha sido todo un proceso.

- ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo canciones?

- Haciendo canciones llevaré unos diez años, aunque de forma profesional hará unos cuatro o cinco.

- ¿Es la música una forma de vida para usted?

- Sí, siempre lo ha sido. Desde bien pequeño siempre he escuchado muchas canciones, aunque no siempre de rap, antes escuchaba los últimos éxitos de la radio. Desde pequeño encontré mi vía de escape en la música, es como una psicóloga para mi.

- Hace tres semanas sacó su primer disco a la venta, pero ¿qué hizo antes?

-Aunque este es mi primer disco en formato físico anteriormente había sacado unas cuatro o cinco maquetas en formato digital, además de haber colaborado en proyectos de otras personas.

- ¿De qué trata su proyecto?

- Mi nuevo disco se llama 'No Encajes' y el título es la esencia del contenido. A lo largo de mi carrera nunca me he decantado por ningún estilo musical en concreto, he escuchado todos los estilos y eso se plasma en las canciones. El proyecto tiene pinceladas de todo, no he querido centrarme en ningún género en particular y esa es su esencia.

- ¿Qué pretende transmitir con sus canciones?

- Intento buscarme a mí mismo, que es lo que siempre he buscado desde que hago música. Nunca escribo sobre cosas ajenas a mi persona. Hablo sobre mi vida y sobre mis vivencias. Por eso la buena acogida de mis trabajos me pone muy contento. Significa que a la gente le gustan tanto mi música como mi forma de vida.

-¿Cómo ha sido la acogida de su disco?

-Ha sido increíble. No me esperaba que funcionase tan bien. Pensaba que la mayoría de mis seguidores iban a optar por escuchar mi trabajo por internet, pero no ha sido así. Unos días antes del lanzamiento ya teníamos encargados unos 600 discos en la preventa. Mi equipo y yo nos hemos llevado una grata sorpresa. Estamos muy contentos con la acogida.

-¿Cuál es su máxima aspiración?

-Me encantaría poder cantar en todos los rincones del mundo, llegar a cualquier sitio y que se me escuchase allá donde vaya.

-¿Con quién le gustaría compartir escenario?

- Con Kase O, de Violadores del Verso; es el mejor, sin duda.

-¿Tiene algún nuevo proyecto en mente?

-Hace unos meses empecé a trabajar en un proyecto con mi compañero de camino 'Beto' y lo dejamos un poco apartado. Ahora pretendemos seguir avanzando en él. También seguiremos con una gira y me encantaría también escribir otro disco para el año que viene.

-En varias canciones hace referencia a Cartagena, ¿qué significa la ciudad para usted?

-En primera canción que escribí ya llevaba a Cartagena en la boca y en la última aquí sigue. Siempre he vivido aquí y en cada sitio al que voy hago cantar a mi público una estrofa que dice 'Cartagena en el Mapa', me gusta grabarlo y guardarlo.