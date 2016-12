Los recortes presupuestarios a la UNED enfadan a alumnos y profesores

Una pena la verdad, me solidarizo con ellos. Vergüenza de políticos, seguro que ellos no van a sufrir ningún recorte en sueldos y privilegios.

Es una vergüenza como se trata desde el gobierno regional murciano a la UNED, simplemente porque no entra en su lógica de uniformidad y asentimiento. Se obsesionan con que la sede regional está en Cartagena, pero se olvidan de que a diferencia de las otras dos universidades públicas que operan en el territorio, tiene sedes en Lorca, Yecla y Caravaca, permitiendo el acceso a una formación universitaria de nivel a muchos ciudadanos de este cachito de España, que no pueden acceder a la enseñanza presencial por falta de medios y/o tiempo. Que a las presenciales se les suba un 2% (que debería haber sido más) y se recorte a la UNED un 20% solo tiene un nombre, pero me lo voy a ahorrar para no darle trabajo al censor.