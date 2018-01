«Los carnavaleros del Cabezo vivimos la fiesta desde la más tierna infancia» Mónica Lozano. / A. Durán Mónica Lozano. Musa del Carnaval de Cabezo de Torres ANTONIO BOTÍAS Murcia Lunes, 22 enero 2018, 08:06

Tendrá el honor de representar durante todo el año, y de forma especial en las fiestas que se avecinan, uno de los más antiguos carnavales de la Región, el de Cabezo de Torres. Se trata de Mónica Lozano (Murcia, 1986), administrativa de profesión y quien desde el sábado por la noche es la flamante musa de este acontecimiento considerado como una de las grandes citas festeras de Murcia. Asegura que no lo esperaba y que, al escuchar su nombre, la sorpresa y la emoción la dejó boquiabierta. Pero luego, repuesta, evidencia la gran pasión que siente hacia este carnaval que, incluso, le sirvió para superar una leucemia hace ya una década. Por esa razón y por otras muchas, entre las que se encuentra su pequeña hija África, con la que desfiló cuando aún ni siquiera había nacido, Mónica se deshace en ensalzar a los carnavaleros del Cabezo e invitar a todos los murcianos a participar en la fiesta.

-¿Se esperaba usted ser elegida como Musa del Carnaval?

-(Sin dudarlo). ¡En absoluto! De hecho, me quedé parada al escuchar mi nombre. La emoción era inmensa. No podía reaccionar. En algunas fotos he salido con una cara de sorpresa increíble (Risas).

-Creo que es carnavalera de toda la vida...

-Desde siempre. En la actualidad pertenezco al grupo Arabescas. Recuerdo que un año desfilamos tres generaciones de mi familia. De hecho, cuando estaba embarazada de mi hija también salí. Fue muy emocionante. Estoy muy orgullosa.

-El Carnaval es casi su vida.

-¡Y tanto! Mire: sufrí una leucemia en 2006 y el Carnaval se convirtió en mi motivación. Aquel año no pude desfilar por el tratamiento, pero el día en que me lo administraron, que fue lunes de carnaval, como no me sentía mal, bajé en mi silla de ruedas. Y después ayudé en lo que pude, como hacer bocadillos. Mis compañeras fueron mi sustento y me trataron de una forma admirable.

-¿Qué destacaría de esta fiesta?

-La convivencia entre las personas es fabulosa. Todos somos uno y existe muy buen rollo, la verdad. Aunque no nos veamos desde hace un año, somos una gran familia. Preparamos todo con mucha ilusión y entrega. Esa es la esencia del Carnaval que vivimos en Cabezo de Torres.

-Ya es Musa. Y ahora, ¿cuál es la primera gran cita que le aguarda?

-(Risas) ¡Pues ya veremos! Supongo que las pruebas del traje que luciré. Eso es casi un secreto de Estado. Nadie lo conoce hasta que sea presentado al pueblo. Será el día en que se pronuncie el pregón oficial. Espero que a todos los asistentes les guste.

-Pues no faltará mucho. Este año cae la fiesta más bien temprana.

-¡Así es! Comenzará el próximo día 11 de febrero, aunque el día 9 ya está prevista la celebración del Carnaval Infantil. Se trata de un desfile donde participan los alumnos de todos los colegios y las guarderías del Cabezo y es muy emocionante. Eso prueba, por ejemplo, que los carnavaleros lo viven desde muy pequeños. Desde nuestra más tierna infancia. Son una auténtica cantera.

-¿Qué disfraz le gusta más?

-Los de fantasía son muy bonitos y con mucho colorido. Pero me encantan todos, siempre que lleven mucho color. Cada vez son más espectaculares. Y se emplean técnicas nuevas, que facilitan el desfile.

-Si tuviera que quedarse con un día del Carnaval, ¿cuál elegiría?

-Creo que el martes de carnaval, aunque como musa tengo ganas de que el pueblo me vea lucir el traje y que todos se sientan orgullosos de a quién han elegido. Representar esta fiesta es una satisfacción, pero también una gran responsabilidad.

-¿Qué consejo le daría al Muso?

-Que esté tranquilo y que disfrute. Es una experiencia única e inolvidable. No tendrá que esforzarse por ser feliz y sonreír durante todos los desfiles. Cuando vea las caras de alegría, le darán ganas de bailar.

-¿A quién dedicaría este nombramiento que acaba de recibir?

-A mi hija, África, a mi familia y a mi grupo de carnaval, que se han volcado conmigo a más no poder. Y, sin lugar a dudas, a todos los carnavaleros y carnavaleras de Cabezo de Torres, a quienes siempre agradeceré que me hayan designado.

-Y a los murcianos, ¿qué mensaje les enviaría?

-¡Qué vengan! Que no lo duden porque estos carnavales son dignos de ver. Y serán recibidos con los brazos abiertos.