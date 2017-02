«Me siento una 'cabezona' más»

La actriz Nathalie Seseña, como ya pasara con sus compañeros de serie, pregoneros los últimos cuatro años en Cabezo de Torres, despertó este sábado tal expectación que no hubo quien no se hiciera foto con ella o quisiera saludarla. Berta Recio, personaje popular de 'La que se Avecina' llegó arrasando, con su particular lenguaje, recordando a sus predecesores y con los chascarrillos habituales de cada uno de ellos. Aunque pronto abandonó al personaje y volvió la persona. «Pero yo, aquí, en esta noche carnavalera quiero ser, sobre todo, Nathalie Seseña. Gracias, por haberme invitado a ser vuestra pregonera».

La actriz agradeció su elección, dedicó palabras para los festeros, elogió a la comisión del carnaval y aseguró estar disfrutando mucho en su breve estancia en el pueblo. Repasó su trayectoria artística y explicó lo que para ella significa ser pregonera de Cabezo de Torres, «decir a todo el mundo cómo en Cabezo se respira aire de fiesta, de pasárselo bien, de ver a más de 16.000 jóvenes llenando de colores y purpurinas esta su pedanía». Repasó todas las actividades programadas para estos días carnavaleros. «Ser pregonera es decir que tenéis desfiles domingo, lunes, martes, viernes y sábado más el desfile infantil». Y nombró uno a uno todos los grupos del carnaval, hasta 36, añadiendo un chascarrillo para todos.

Terminó la pregonera pidiendo a la comisión del carnaval que subiera al escenario para rendirle un fuerte aplauso «porque no han escatimado ilusión y trabajo, iniciativa y compromiso para darle a vuestro Carnaval de Cabezo de Torres esa categoría que todos, sin distinción, ya reconocen». Sus palabras finales fueron de agradecimiento. «Gracias, de todo corazón, por haber logrado que una madrileña se sienta una carnavalera más, una murciana más y una 'cabezona' más».

En el transcurso del acto, el Real Murcia hizo entrega de la gran máscara del carnaval, de tres metros cuadrados de grande, que se quemará al finalizar las fiestas. También se hizo entrega, a título póstumo, de la máscara a Ginés Vivancos, quien fuera presidente de la comisión y recientemente fallecido. La insignia recayó en el grupo Abre que va.

Desfile en Puente Tocinos

El otro punto de interés de la tarde del sábado fue Puente Tocinos, donde 17 comparsas recorrieron el pueblo derrochando alegría y simpatía. La fiesta terminó en el auditorio donde las comparsas hicieron un baile final. Puente Tocinos continuó así un camino iniciado hace años, buscando hacerse un hueco en los desfiles de interés del municipio, con una alta participación y una vinculación máxima por parte de los vecinos de la pedanía.