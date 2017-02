Nathalie Seseña: «Las máscaras nos ayudan a hacer cosas prohibidas»

Hay mucha distancia entre aquella Argentina 'Scandalo' de la película 'Airbag' y la Berta de la serie 'La que se avecina'. Es indudable que Nathalie Seseña es una actriz polivalente, una artista del disfraz. «El carnaval, antes de dedicarme a esto, era la manera que tenía de actuar», asegura a 'La Verdad' la que será la pregonera del carnaval de Cabezo de Torres. No viene a ciegas pues es el tercer año consecutivo que este puesto recae en un actor de la popular serie. Antes fueron Nacho Guerreros y Jordi Sánchez. Pero la actriz quiere marcar la diferencia. «La noche del pregón veréis a Nathalie, a Berta la dejo cuando salgo del plató». El acto será el próximo día 25, a las 21.30 horas.

No desvela nada de su texto, «prefiero no hablar de eso por ahora», pero viene a Cabezo de Torres dispuesta a disfrutar de la fiesta y de la gente de Murcia. «Me gusta el carnaval porque es la manera que hemos tenido siempre de liberarnos, de desinhibirnos. Con los disfraces nos atrevemos a hacer otras cosas porque las máscaras nos ayudan a hacer cosas prohibidas». Todavía no tiene claro si leerá el pregón disfrazada. «No sé aún lo que haré, no lo he pensado. Pero si me disfrazara tampoco sabría de qué. Cualquiera sería muy divertido».

Nathalie Seseña es una de las veteranas de 'La que se avecina' e interpreta a un personaje que dista mucho de su persona. «Creo que es el que menos se parece a mí de todos los que he hecho, por eso Berta me encanta». Compagina la serie con otros proyectos más personales y asegura que «ojalá dure mucho tiempo porque estoy disfrutando mucho con este personaje». Seseña nunca ha leído un pregón de carnaval, «sí hice uno de las Fiestas Medievales de Seseña», por eso se muestra muy ilusionada y con muchas ganas de que llegue el momento de ponerse ante los carnavaleros del Cabezo y dar el pistoletazo de salida de las fiestas. «Trataré de hacerlo lo mejor posible, estoy muy agradecida por este privilegio», destacó.