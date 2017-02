Arturo Valls: «Soy de disfraz fácil»

Está inmerso en la promoción de su nueva película, 'Los del túnel', que dirige junto a Pepón Montero. El humorista, actor y presentador valenciano Arturo Valls será el encargado de dar el pistoletazo de salida al Carnaval de Águilas el próximo 25 de febrero en el balcón del Ayuntamiento. «Me encanta disfrazarme. Seguro que sorprendo al público con algo», anuncia Valls, ilusionado con su nombramiento. «Ser pregonero me parece un auténtico lujazo».

-Se encuentra en plena promoción de su nueva película. ¿Cómo está siendo esa aventura?

-Estoy completamente agotado porque una promoción es muy intensa siempre, pero encantado por la buena acogida que está teniendo la cinta, tanto por parte de la crítica como del público.

-¿Qué supone para usted ser el pregonero del Carnaval de Águilas?

-Para mí es un gran honor. Soy un amante del carnaval y siempre me ha encantado disfrazarme. Nunca he estado en Águilas, pero tengo muchas ganas de conocer el municipio, y hacerlo en plenas fiestas me parece un auténtico lujazo. Reconozco que no tengo ninguna vinculación personal con esa ciudad. Eso sí, soy valenciano, así que compartimos el Mediterráneo y la maravillosa luz de Levante, y eso marca. Estoy seguro de que en Águilas me sentiré como en casa.

-Aunque no haya estado nunca, ¿conoce de oídas algo de Águilas?

-Conocí al aguileño más universal y gran embajador de esa tierra: mi admirado Paco Rabal. También sé que tienen unas playas estupendas e importantes restos arqueológicos romanos y árabes. ¡Y el castillo de San Juan! Eso sí, ya me han comentado que no me puedo ir de Águilas sin probar la parrillada de pescado y el arroz con marisco. Así que tendré que hacer un esfuerzo (risas).

-¿Conoce el Carnaval de Águilas? Seguro que usted es de los que ponen toda la carne en el asador en una fiesta como esta. Incluso llega a disfrazarse...

-He leído que el carnaval empieza con la Suelta de la Mussona, una especie de hombre-oso, y termina con la quema de Don Carnal. Y en medio ustedes montan una buena que dura varias semanas. ¡Menudo aguante! Respecto a lo de disfrazarme, es 'vox populi' que soy de disfraz fácil (risas). Imagino que algo haré, pero prefiero que sea una sorpresa. Hasta aquí puedo leer.

-¿En qué se va a inspirar para escribir el pregón?

-Aún no lo sé, pero lo que tengo claro es que trataré de transmitir mi pasión por esta celebración y todo lo que conlleva. Es decir, la magia de los preparativos, el ingenio para transformarse en otra persona, la ironía, el humor... En fin, el carnaval es mi fiesta favorita y me apetece mucho vivirlo en Águilas con todos ustedes. Lo único que espero es estar a la altura de las circunstancias.