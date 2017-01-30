Programación del Carnaval de Águilas 2017

Bolnuevo
Cartagena
Molina de SeguraDescuento: 'El Pintor de Batallas' (18 feb.) Teatro Villa de Molina
Cartagena
Gontar, Yeste
Cartagena
Alicante
SÁBADO 18 DE FEBRERO
GRAN GALA DE CAMBIO DE PODERES PERSONAJES DEL CARNAVAL 2016 Y 2017
PABELLÓN MULTIUSOS – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 21:00 H.
DOMINGO 19 FEBRERO
IX FESTIVAL NACIONAL BANDAS DE MÚSICA DE CARNAVAL
AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 13:00 H.
XXIII DUATLÓN CARNAVAL DE ÁGUILAS
JUNTO AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA 12:00 H.
REGATA CARNAVAL 2017 (1ª Manga)
PUERTO DEPORTIVO CLUB NÁUTICO
XVII CONCURSO DE TRAJES DE PAPEL Y MAQUILLAJE CORPORAL
AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 21:00 H.
MARTES 21 FEBRERO
XXIV CONCURSO DE PREMIOS LITERARIOS, CARNAVAL DE ÁGUILAS 2017
PRESENTACIÓN LIBRO OFICIAL DEL CARNAVAL 2017
CASA DE LA CULTURA “FRANCISCO RABAL” – 20:00 H.
MIÉRCOLES 22 FEBRERO
XXIV CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN ESCOLAR
CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL – 19:00 H.
JUEVES 23 FEBRERO
DESFILE ESCOLARES
COLEGIOS – 9:30 H.
XIX SUELTA DE LA MUSSONA
EXPLANADA CASTILLO – 22:30 H.
LLEGADA PLAZA DE ESPAÑA – 23:45 H.
BIENVENIDA AL CARNAVAL Y TRACA
PLAZA DE ESPAÑA – 24:00 H.
VIERNES 24 DE FEBRERO
PESAJE DE PERSONAJES (SU PESO EN PRODUCTOS DE LA TIERRA)
PLAZA DE ESPAÑA – 20:15 H.
XXIX CONCURSO NACIONAL DE CUERVA
SEDE FEDERACIÓN DE PEÑAS - 20:00 H.
MUSSONA INFANTIL
COLEGIO LAS LOMAS - 20:00 H.
BATALLA INFANTIL Y PREGÓN DE LA MUSA INFANTIL
PLAZA DE ESPAÑA - 21:30 H.
SÁBADO 25 DE FEBRERO
ENTREGA DE TROFEO “MUSSONA” - REGATA DE CARNAVAL
CLUB NÁUTICO – 18:30 H.
BATALLA DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA, PREGÓN DE LA MUSA Y PREGONERO Y DISCURSO DE BIENVENIDA DE LA SRA. ALCALDESA.
PLAZA DE ESPAÑA – 22:00 H.
DOMINGO 26 DE FEBRERO
PRIMER GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS
COMIENZO - 18:00 H.
LUNES 27 DE FEBRERO
CARNAVAL DE LA NOCHE
PLAZA DE ESPAÑA – 24:00 H.
MARTES 28 DE FEBRERO
SEGUNDO GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS
COMIENZO – 18:00 H.
VIERNES 3 DE MARZO
XXII CONCURSO NACIONAL DE COMPARSAS FORÁNEAS
COMIENZO – 18:00 H.
SÁBADO 4 DE MARZO
TERCER GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS
COMIENZO – 18:00 H.
QUEMA DE DON CARNAL Y CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
PUERTO DE PONIENTE AL TÉRMINO DEL DESFILE - 24:00 H. APROX.
ENTREGA DE PREMIOS
ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA, AL TÉRMINO DE LA QUEMA DE DON CARNAL
VIERNES 10 DE MARZO
CONCURSO NACIONAL DE DRAG QUEEN
AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 21:00 H.
SÁBADO 11 DE MARZO
II CERTAMEN NACIONAL DE CHIRIGOTAS “CARNAVAL DE ÁGUILAS”
AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 22:00 H.
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