La Verdad

Carnaval en la Región de Murcia

Programación del Carnaval de Águilas 2017

Cartel Anunciador del Carnaval de Águilas 2017
Cartel Anunciador del Carnaval de Águilas 2017

  • La localidad celebra las fiestas del Carnaval del sábado 18 de febrero al 4 de marzo de 2017

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SÁBADO 18 DE FEBRERO

GRAN GALA DE CAMBIO DE PODERES PERSONAJES DEL CARNAVAL 2016 Y 2017

PABELLÓN MULTIUSOS – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - 21:00 H.

DOMINGO 19 FEBRERO

IX FESTIVAL NACIONAL BANDAS DE MÚSICA DE CARNAVAL

AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 13:00 H.

XXIII DUATLÓN CARNAVAL DE ÁGUILAS

JUNTO AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA 12:00 H.

REGATA CARNAVAL 2017 (1ª Manga)

PUERTO DEPORTIVO CLUB NÁUTICO

XVII CONCURSO DE TRAJES DE PAPEL Y MAQUILLAJE CORPORAL

AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 21:00 H.

MARTES 21 FEBRERO

XXIV CONCURSO DE PREMIOS LITERARIOS, CARNAVAL DE ÁGUILAS 2017

PRESENTACIÓN LIBRO OFICIAL DEL CARNAVAL 2017

CASA DE LA CULTURA “FRANCISCO RABAL” – 20:00 H.

MIÉRCOLES 22 FEBRERO

XXIV CONCURSO DE DIBUJO Y REDACCIÓN ESCOLAR

CASA DE LA CULTURA FRANCISCO RABAL – 19:00 H.

JUEVES 23 FEBRERO

DESFILE ESCOLARES

COLEGIOS – 9:30 H.

XIX SUELTA DE LA MUSSONA

EXPLANADA CASTILLO – 22:30 H.

LLEGADA PLAZA DE ESPAÑA – 23:45 H.

BIENVENIDA AL CARNAVAL Y TRACA

PLAZA DE ESPAÑA – 24:00 H.

VIERNES 24 DE FEBRERO

PESAJE DE PERSONAJES (SU PESO EN PRODUCTOS DE LA TIERRA)

PLAZA DE ESPAÑA – 20:15 H.

XXIX CONCURSO NACIONAL DE CUERVA

SEDE FEDERACIÓN DE PEÑAS - 20:00 H.

MUSSONA INFANTIL

COLEGIO LAS LOMAS - 20:00 H.

BATALLA INFANTIL Y PREGÓN DE LA MUSA INFANTIL

PLAZA DE ESPAÑA - 21:30 H.

SÁBADO 25 DE FEBRERO

ENTREGA DE TROFEO “MUSSONA” - REGATA DE CARNAVAL

CLUB NÁUTICO – 18:30 H.

BATALLA DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA, PREGÓN DE LA MUSA Y PREGONERO Y DISCURSO DE BIENVENIDA DE LA SRA. ALCALDESA.

PLAZA DE ESPAÑA – 22:00 H.

DOMINGO 26 DE FEBRERO

PRIMER GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS

COMIENZO - 18:00 H.

LUNES 27 DE FEBRERO

CARNAVAL DE LA NOCHE

PLAZA DE ESPAÑA – 24:00 H.

MARTES 28 DE FEBRERO

SEGUNDO GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS

COMIENZO – 18:00 H.

VIERNES 3 DE MARZO

XXII CONCURSO NACIONAL DE COMPARSAS FORÁNEAS

COMIENZO – 18:00 H.

SÁBADO 4 DE MARZO

TERCER GRAN DESFILE DE COMPARSAS Y CARROZAS

COMIENZO – 18:00 H.

QUEMA DE DON CARNAL Y CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PUERTO DE PONIENTE AL TÉRMINO DEL DESFILE - 24:00 H. APROX.

ENTREGA DE PREMIOS

ESCENARIO PLAZA DE ESPAÑA, AL TÉRMINO DE LA QUEMA DE DON CARNAL

VIERNES 10 DE MARZO

CONCURSO NACIONAL DE DRAG QUEEN

AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 21:00 H.

SÁBADO 11 DE MARZO

II CERTAMEN NACIONAL DE CHIRIGOTAS “CARNAVAL DE ÁGUILAS”

AUDITORIO INFANTA DOÑA ELENA – 22:00 H.

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