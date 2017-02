Cinco lugares para disfrutar del Carnaval en la Región como nunca lo has hecho

Ha llegado ese momento del año en el que todos nos disfrazamos para perder la vergüenza: el Carnaval llama a nuestras puertas y los pueblos de la Región se preparan para festejarlo por todo lo alto. Por eso 'La Verdad' te trae las cinco ciudades murcianas donde disfrutar de la fiesta de los disfraces como nunca lo has hecho. Prepárate, porque ya no tienes que irte a otras comunidades para ver un espectáculo carnavalero sin precedentes. Todo está en la Región.

De interés turístico internacional

Ningún otro carnaval murciano puede encabezar esta lista si no es el de Águilas, por algo está declarado de interés turístico internacional. Apunta, porque su programación viene cargada: como cada año, todo empieza con el desfile de disfraces de papel, que tendrá lugar el próximo sábado por la tarde. Ese mismo día se celebra el pregón y un pequeño teatrito en el que Don Carnal y Doña Cuaresma discuten para dar paso a la tradicional guerra de huevos de confeti. Pero indudablemente, el día grande en Águilas es el domingo, en el que cada comparsa presenta sus disfraces nuevos del año y que acaba con la inauguración de las peñas, donde tenemos asegurada una fiesta sin parangón. Nada tiene que envidiar la Región a los Carnavales canarios, teniendo a Águilas como abanderada.

Uno de chirigoteros

De un extremo de la costa viajamos a otro para seguir disfrutando de los carnavales regionales. Agárrense que vienen cánticos. Y es que entre todas las actividades que la ciudad portuaria prepara cada año para celebrar su Carnaval, destaca sin duda el concurso regional de chirigotas. Este año la final tendrá lugar 24 de febrero en el auditorio El Batel: un espectáculo para el que hay dos pases y que no te puedes perder. Y si no consigues entrada, no te preocupes, porque el día 26... ¡Actúan en la calle!

El arte de los Drag Queen's

Si por algo son conocidos los carnavales de Cabezo de Torres es porque aúnan diversión y espectáculo como solo saben hacerlo en esta pedanía: jarana asegurada. Desde el 4 de febrero llevan organizando actuaciones y eventos, pero lo mejor es que durarán hasta el próximo 18 de marzo, con el VII Certamen de Chirigotas, a cargo de las chirigotas de Beniaján, Caravaca, La Albatalía y Cabezo de Torres. Pero para que nos quede claro, ¿cuál es el día grande de este Carnaval? Sin duda, este sábado, cuando se realiza la elección de la reina Drag Queen.

El Desfile de Piñata

Uno de los desfiles de Carnaval más populares de la Región es el que se celebra el primer domingo después del miércoles de ceniza en Archena. Se le conoce como Desfile de Piñata y tendrá lugar el próximo 5 de marzo a las 16,30 de la tarde. Un total de 13 comparsas desfilarán por las calles archeneras con sus mejores galas para sorprender y hacer disfrutar a todos los espectadores, pero ojo, porque en este desfile también participan comparsas de Librilla y Mula.

Una ruta de tapa y playa

Desde hace algunos años, muchos municipios murcianos se están sumando a la moda de celebrar rutas de las tapas más típicas de sus bares. Para los que, además de ser amantes del Carnaval, son unos espléndidos degustadores de la gastronomía de la Región y veneran sus playas, les recomendamos encarecidamente que se acerquen a celebrar los carnavales a Santiago de la Ribera, en San Javier. A originales nadie nos gana, y es que allí tendrá lugar el próximo domingo al mediodía, además, un espectáculo canino con exhibición y premios para los mejores perros disfrazados. ¿Te lo vas a perder?